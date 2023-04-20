Назван вред от сидений с подогревом

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Акушер-гинеколог Алмаз Хафизов посоветовал не использовать подогрев сидений в автомобиле некоторым лицам.

По словам специалиста, длительное воздействие тепла в области таза может быть опасным как для мужчин, так и для женщин. В группе риска находятся те, кто перенес простатит, цистит или уретрит, за которыми следует половая слабость. Теплый воздух может вызвать воспаление, что приведет к обострению заболевания.

"Использование сидений с подогревом строго запрещено пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями в области малого таза", — говорит врач.

Хефизов отмечает, что сиденья с подогревом следует использовать только в начале поездки, когда автомобиль прогревается. Во время поездки подогрев сидений должен быть выключен.

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Реальное влияние подогрева сиденья на мужчин зимой