Импортером "серых" автомобилей может грозить тюремный срок

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Российская таможня усилила контроль за автомобилями, ввозимыми из-за рубежа. По словам таможенников, многие "серые" импортеры оформляют автомобили на физических лиц, что значительно снижает обязательный платеж.

Теперь пограничники будут просить импортеров предоставить заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств с отметкой о постановке на учет в ГИБДД, а также данные о местонахождении машин.

Проверки усилились после того, как была предпринята попытка ввезти из Казахстана в Россию 12 новых автомобилей Toyota, в том числе пять Land Cruiser Prado, три Land Cruiser 300, два кроссовера C-HR и один RAV4. По документам все автомобили оказались зарегистрированными на физических лиц. В настоящее время пограничники пытаются доказать, что автомобили были ввезены для последующей перепродажи, поэтому на эти модели не может распространяться льготная утилизация.

Если таможенной службе удастся доказать, что автомобили были ввезены не для личного пользования, ведомство потребует оплатить разницу в размере утилизационного сбора. В то же время физическое лицо, оформившее на себя несколько автомобилей по льготным тарифам, может понести уголовную ответственность.

Согласно статье Уголовного кодекса, нарушитель может быть оштрафован на сумму от 100 000 до 500 000 рублей или лишен свободы на срок до двух лет. Если гражданин оформит на себя автомобили на сумму свыше шести миллионов рублей, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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