Maserati электрифицировала новый внедорожник Grecale, и это лучший исполнитель

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Компания Maserati объявила о пополнении модельного ряда электромобилей электрическим внедорожником Grecale Folgore.

Объявление было сделано на Шанхайском автосалоне, что стало еще одним шагом на пути к цели Maserati — предложить электрические варианты для всех своих моделей к 2025 году.

Grecale Folgore — впечатляющий автомобиль, который может похвастаться двухмоторной трансмиссией, развивающей 550 лошадиных сил и 605 фунт-фут крутящего момента.

Электрический внедорожник также имеет полный привод и развивает максимальную скорость 137 миль в час, а запас хода составляет около 311 миль (500 км). Производительность этого внедорожника поражает, особенно по сравнению с его газовым аналогом Grecale Modena, мощность которого составляет всего 325 лошадиных сил.

Несмотря на электрический источник энергии, Grecale Folgore сохраняет фирменные элементы дизайна Maserati. На передней решетке радиатора сохранился знаковый логотип бренда в виде трезубца, а на передних крыльях — знаковый элемент в виде трех отверстий.

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