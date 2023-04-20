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Интерьер новой Lada Granta раскрыт на первых фотографиях

1:00
Авто

Любители Lada Granta, приготовьтесь к удовольствию! В сети появились первые фотографии интерьера новой Lada Granta, которые позволяют нам получить представление о том, чего ожидать от долгожданной модели.

Интерьер новой Lada Granta раскрыт на первых фотографиях

Дизайн интерьера новой Lada Granta

Несмотря на первоначальное заявление АвтоВАЗа о том, что изображения не принадлежат новой Lada Granta, очевидно, что элементы дизайна интерьера практически идентичны ранее опубликованным патентным эскизам. На фотографиях мы можем видеть мультимедийную систему, блок климат-контроля и аналоговую приборную панель, которые соответствуют более ранним патентным изображениям.

Кроме того, на фотографиях можно увидеть многофункциональное рулевое колесо с управлением аудиосистемой и вертикальными вентиляционными отверстиями. Стоит отметить, что многие детали интерьера, включая переключатель скоростей, выполнены в стиле моделей Renault.

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2023 LADA GRANTA ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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