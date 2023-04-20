Ram отзывает более 131 000 пикапов eTorque 1500 из-за проблемы с пробуксовкой

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Ram объявил об отзыве 131 000 единиц своего пикапа 1500 2021 модельного года, оснащенного гибридной силовой установкой V8 с электрическим двигателем eTorque mild-hybrid.

Отзыв был вызван проблемой, связанной с программным обеспечением, которая может привести к тому, что затронутые грузовики заглохнут. Решение проблемы, как сообщается, простое.

Отзыв, который был идентифицирован как 23V-265 Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), затрагивает 131 700 единиц модели 1500, которые были произведены в период с 3 июня 2020 года по 12 сентября 2021 года. К

омпания Ram подтвердила, что дефект, скорее всего, есть у всех грузовиков, выпущенных в этот период, но затронуты только модели с 5,7-литровым Hemi V8 eTorque.

Ram объяснил, что проблема вызвана "переизбытком топлива", который может привести к отключению двигателя при определенных условиях эксплуатации.

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2021 RAM 1500 Crew Cab BIGHORN 4x4, 3.6L, eTorque