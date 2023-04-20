2023 Mercedes-Benz EQS 580 получит лимитированную модель Manufaktur

Mercedes-Benz придал дополнительный штрих элегантности своему флагманскому электромобилю (EV) EQS, выпустив четыре лимитированные модели под маркой Manufaktur Signature Edition. Эти эксклюзивные модели имеют уникальные цвета окраски и кожаную обивку, сшитую вручную, что отличает их от остальных.
Потенциальным покупателям Manufaktur Signature Edition предлагается два варианта на выбор — EQS 580 или модель под брендом AMG. Mercedes-Benz заявил, что будет выпущено ограниченное количество экземпляров, хотя конкретные цифры пока не обнародованы.
EQS 580 Manufaktur Signature Edition развивает мощность 516 лошадиных сил и предлагается в цвете Silicon Gray Non-Metallic с интерьером Mystic Red или Rubellite Red Metallic с интерьером Deep White. Автомобиль поставляется с брелоком для ключей с акцентами цвета розового золота и глянцевого черного цвета.
С другой стороны, покупатели варианта AMG могут выбрать цвет краски Night Black Magno или Kalahari Gold Magno, и автомобиль может похвастаться мощностью 649 лошадиных сил. Интерьер обеих моделей отделан кожей Deep White. Однако только EQS 580 поставляется со специальным брелоком.
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