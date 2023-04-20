В России поставки новых иностранных автомобилей средней ценовой категории практически исчерпаны

Российские филиалы крупных автопроизводителей, таких как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai, в настоящее время рекламируют на своих сайтах чуть более 300 таких автомобилей.
Импорт автомобилей этого сегмента массового рынка через параллельный импорт не является экономически эффективным из-за увеличения конечной цены, вызванного сложной логистикой, что может отпугнуть потенциальных покупателей.
Однако, по мнению экспертов, сложившаяся ситуация может пойти на пользу российской автомобильной промышленности.
Сокращение поставок иностранных автомобилей в Россию может привести к резкому росту спроса на автомобили местного производства, что может стимулировать развитие автомобильного сектора страны. Это потенциально может привести к увеличению числа рабочих мест и доходов отрасли.
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