Jaguar представляет четырехдверный EV grand toure

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Компания Jaguar недавно поделилась важной информацией о своем предстоящем электромобиле, который будет представлен к концу 2023 года. Материнская компания Jaguar, ранее известная как Jaguar Land Rover, а теперь именуемая JLR, сообщила, что новый автомобиль будет четырехдверным GT, и представила тизерное изображение автомобиля. В настоящее время Jaguar XE SV Project 8 удерживает рекорд самого мощного автомобиля Jaguar с мощностью чуть более 590 лошадиных сил.

По данным Jaguar, запас хода автомобиля на полной зарядке составит около 430 миль, хотя тип испытательного цикла, использованного для определения этой цифры, не уточняется.

Land Rover, еще одна дочерняя компания JLR, также поделилась информацией о своем долгожданном электрическом Range Rover. Однако представленные подробности были скудными, а тизерное изображение не раскрыло много информации об автомобиле.

Land Rover заявил, что новый электрический внедорожник будет запущен в производство в 2024 году, и пообещал, что это будет один из самых способных и изысканных Range Rover из когда-либо выпускавшихся.

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