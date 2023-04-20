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Дедовские методы: Как табак поможет при протечке радиатора авто

3:01
Авто

В России насчитывается огромный автопарк из 60 миллионов легковых автомобилей, большая часть которых является старыми и не будет обновляться в ближайшее время. Кроме того, на рынке существует огромный дефицит запчастей, что приводит к повышению цен на них. Таким образом, владельцам автомобилей приходится искать альтернативные способы ремонта своих машин.

Дедовские методы: Как табак поможет при протечке радиатора авто

В этой ситуации шоферы могут оказаться более опытными и знающими, чем простые водители, благодаря своим знаниям и навыкам в автомобильном ремонте. Хотя количество шоферов с годами становится все меньше, некоторые полезные навыки все еще сохраняются среди населения. Эти навыки могут оказаться полезными сейчас, когда замена старых автомобилей на новые стала крайне затруднительной.

В настоящее время даже покупка необходимых запчастей является трудной задачей, так как они имеют большой дефицит. Кроме того, поломки не всегда происходят в удобное время и месте, и часто автомобилистам приходится сталкиваться с поломками на трассах или в деревнях, где помощь может быть далеко.

В таких случаях может помочь использование дедовских методов, которые могут помочь решить некоторые проблемы. Именно поэтому знание некоторых простых автомобильных хитростей может быть полезно каждому владельцу автомобиля в условиях дефицита запчастей и высоких цен на автомобильные детали.

Рассмотрим ситуацию, когда у автомобиля имеется проблема в виде протекающего радиатора, что не позволяет ехать до автосервиса безопасно. Необходимо что-то предпринять, поскольку перегрев мотора может привести к катастрофическим последствиям.

Причиной течи может быть вытекание антифриза через мелкий свищ, который необходимо заделать. Остается найти материал, который поможет решить проблему.

Некоторые эксперты могут посоветовать использовать специальную жидкость, которая герметизирует систему и позволяет доехать до мастерской. Однако, что делать, если находишься в глуши, где нет возможности приобрести такую жидкость?

Здесь на помощь приходит простой и доступный способ, который использовали советские шоферы — табак. Обычный, дешевый папиросный табак, который можно купить в любом магазине.

Что нужно сделать? Возьмите две-три сигареты и разломайте их. Достаньте из них табачную начинку и отберите дрова и щепу. Листья табака отправьте в расширительный бачок системы охлаждения. Табак разбухнет и надежно заделает проблемный свищ, что позволит безопасно доехать до мастерской или гаража, где можно будет устранить проблему более качественно. После этого, чтобы удалить "экстренное средство" из системы, можно просто установить обычный "жигулевский" топливный фильтр, который подчистит систему за несколько десятков километров.

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РАДИАТОР ПЕРЕСТАНЕТ ТЕЧЬ если СДЕЛАТЬ ЭТО
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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