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Мало кто знает: тайные возможности лобового стекла автомобиля

2:53
Авто

Далеко не всем известно, что у лобового стекла в современных автомобилях есть ряд способностей, помимо расположенных на нем нитей обогрева.

Мало кто знает: тайные возможности лобового стекла автомобиля

Например, около 70% автомобилей последних лет оснащаются атермальными стеклами, которые могут пропускать в салон оптимальное количество света и тепла для комфорта водителя и пассажиров.

Сравнивая их с отечественными "Жигулями", можно увидеть значительную разницу. Также на стекле можно обнаружить специальное напыление ионами серебра, которое помогает сохранять температурный режим в автомобиле в любых природных условиях и предотвращает запотевание и даже "обморожение" лобового стекла.

Но это еще не все возможности триплекса.

Например, встроенные в лобовое стекло антенны, лидары и сенсоры делают автомобили все более продвинутыми. Если ваш автомобиль еще не обучен читать дорожные знаки, автоматически тормозить и видеть препятствия на проезжей части, то продвинутые радары могут пока оставаться для вас мечтой. Однако антенна, которая часто внедрена в виде тонких металлизированных нитей, можно найти практически в каждом лобовом стекле. Иногда она выглядит как отдельная миниатюрная конструкция, которая впаяна в стекло благодаря технологиям печати. Это означает, что сигнал аудиосистемы может быть принят напрямую из окна автомобиля, хотя многие люди об этом не задумываются из-за того, что эта технология невидима на обзоре.

Некоторые автопроизводители добавляют к кузову автомобиля дополнительные элементы, такие как антенны. Один из таких элементов — "плавники", которые чаще всего располагаются на задней части крыши легковушки.

Однако, более важным элементом, который необходим для безопасности водителя и пассажиров в случае ДТП, является лобовое стекло. Для того, чтобы предотвратить разлетание осколков при аварии, стекла изготавливаются с использованием специальной пленки, которая закатана в несколько слоев триплекса. Таким образом, стекло не разлетается вдребезги, а повреждается только в наиболее пострадавших местах.

Помимо этого, по краям лобового стекла можно заметить черный узорчатый орнамент, называемый фритами. Они предотвращают прямые солнечные лучи и уменьшают эффект отражения, который может быть вызван игрой света на стыках кузова с лобовым стеклом. Фриты защищают водителя от ослепления.

Кроме того, ветровое стекло имеет и другие функции, которые могут удивить автовладельца. Оно может транслировать информацию с проекционного дисплея, изменять цвета в случае опасности фронтального столкновения и даже затемняться при резких вспышках света.

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ПОСЛЕ ЭТОГО ЛОБОВОЕ СТЕКЛО БУДЕТ ИДЕАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫМ
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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