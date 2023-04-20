Очищаем двигатель от зимней грязищи: как это сделать самому?

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

После зимы, при открытии капота, каждый автолюбитель сталкивается со скоплением неизвестных веществ, за которыми скрывается самый дорогой и сложный элемент автомобиля — двигатель.

Смесь грязи, песка, соли и различных технологических жидкостей, от лично пролитой "незамерзайки" до текущего масла, образует на двигателе толстую "шубу", которая негативно влияет на охлаждение двигателя. Как результат, двигатель начинает работать при необычно высоких температурах, что, конечно же, негативно сказывается на его ресурсе. Учитывая обязательные заторы на дорогах, перегрев может привести к переборке двигателя. Но кому это нужно?

Конечно, подкапотное пространство также требует уборки. Однако мойка двигателя с использованием высокого давления и воды - не правильный выбор.

Никакие пакеты, которыми бережно прикрываются высоковольтные провода и катушки, не помогут. После этого двигатель требует посещения сервисного центра. К тому же, мойка двигателя — медленный процесс, который следует выполнять тщательно, при наличии достаточного количества свободного времени. Как правило, лучше всего мойку двигателя производить самому.

Перед тем, как мыть двигатель автомобиля, важно помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, желательно прогреть двигатель и немного остудить его перед началом работы. Если температура двигателя находится на первом делении, то можно приступать к мойке.

Для очистки двигателя необходимо использовать влажную тряпку с мыльной пеной. Не следует использовать струю воды или ведро, так как это может навредить двигателю. После очистки основной грязи необходимо вытереть двигатель насухо и произвести осмотр результата.

Если имеются подтеки жидкостей, то лучше всего их убирать специальными составами или очистителем тормозов. Они не повредят основным элементам двигателя и быстро испарятся. Чтобы избежать залития контактов водой, можно использовать "лайфхак": пролить на "подверженные" места проникающую смазку из синего баллона. Образовавшаяся масляная пленка не даст воде попасть на провода.

Для достижения идеальной чистоты двигателя потребуется терпение и труд, либо использование парогенератора.

Парогенератор можно одолжить, арендовать или купить. На китайских барахолках можно найти бюджетные варианты, которые после использования принесут много радости в домашнем хозяйстве. Парогенератор быстро и эффективно убирает грязь, справляется даже со сложными участками, и обладает тонким носиком, который позволяет направлять пар "по адресу", а не хаотично.

Для быстрой и удобной мойки двигателя можно использовать тряпочку и собирать ошметки. Полностью очистить подкапотное пространство можно за два-три часа в спокойном темпе. Эта процедура поможет сэкономить ресурс двигателя, избежать лишних трат и продлить срок службы автомобиля.

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