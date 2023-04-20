Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пилот самолёта из Уфы узнал от отказе двигателя после взлёта
Выступление Филиппа Киркорова предложено проверить на пропаганду ЛГБТ
55-летняя Елена Воробей не против снова стать матерью, если встретит достойного партнёра
Мало кто знает: тайные возможности лобового стекла автомобиля
Мясников о новом штамме коронавируса "Арктур": легче заразиться, но опасности меньше
Генсека НАТО во Франции назвали сумасшедшим из-за раздувания российско-украинского конфликта
Осудивший СВО шоумен Александр Ревва стал втрое больше зарабатывать на россиянах
Bloomberg: США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет экспорта в РФ
Читатели Exxpress назвали НАТО и посетившего Киев Столтенберга главными поджигателями войны

Очищаем двигатель от зимней грязищи: как это сделать самому?

3:08
Авто

После зимы, при открытии капота, каждый автолюбитель сталкивается со скоплением неизвестных веществ, за которыми скрывается самый дорогой и сложный элемент автомобиля — двигатель.

Очищаем двигатель от зимней грязищи: как это сделать самому?

Смесь грязи, песка, соли и различных технологических жидкостей, от лично пролитой "незамерзайки" до текущего масла, образует на двигателе толстую "шубу", которая негативно влияет на охлаждение двигателя. Как результат, двигатель начинает работать при необычно высоких температурах, что, конечно же, негативно сказывается на его ресурсе. Учитывая обязательные заторы на дорогах, перегрев может привести к переборке двигателя. Но кому это нужно?

Конечно, подкапотное пространство также требует уборки. Однако мойка двигателя с использованием высокого давления и воды - не правильный выбор.

Никакие пакеты, которыми бережно прикрываются высоковольтные провода и катушки, не помогут. После этого двигатель требует посещения сервисного центра. К тому же, мойка двигателя — медленный процесс, который следует выполнять тщательно, при наличии достаточного количества свободного времени. Как правило, лучше всего мойку двигателя производить самому.

Перед тем, как мыть двигатель автомобиля, важно помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, желательно прогреть двигатель и немного остудить его перед началом работы. Если температура двигателя находится на первом делении, то можно приступать к мойке.

Для очистки двигателя необходимо использовать влажную тряпку с мыльной пеной. Не следует использовать струю воды или ведро, так как это может навредить двигателю. После очистки основной грязи необходимо вытереть двигатель насухо и произвести осмотр результата.

Если имеются подтеки жидкостей, то лучше всего их убирать специальными составами или очистителем тормозов. Они не повредят основным элементам двигателя и быстро испарятся. Чтобы избежать залития контактов водой, можно использовать "лайфхак": пролить на "подверженные" места проникающую смазку из синего баллона. Образовавшаяся масляная пленка не даст воде попасть на провода.

Для достижения идеальной чистоты двигателя потребуется терпение и труд, либо использование парогенератора.

Парогенератор можно одолжить, арендовать или купить. На китайских барахолках можно найти бюджетные варианты, которые после использования принесут много радости в домашнем хозяйстве. Парогенератор быстро и эффективно убирает грязь, справляется даже со сложными участками, и обладает тонким носиком, который позволяет направлять пар "по адресу", а не хаотично.

Для быстрой и удобной мойки двигателя можно использовать тряпочку и собирать ошметки. Полностью очистить подкапотное пространство можно за два-три часа в спокойном темпе. Эта процедура поможет сэкономить ресурс двигателя, избежать лишних трат и продлить срок службы автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Безопасная МОЙКА двигателя своими руками
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Почему визит Лаврова в Бразилию вывел Вашингтон из себя

Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.

Sohu: Лавров покорил Бразилию, едва выйдя из самолёта. И вывел США из себя
МК: 24-летний красноярец Олег Пивоваров спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Боец ВС РФ спас подразделение, вызвав огонь "Градов" на себя
Россия сделала ставку на сырьё перспективнее нефти
Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Подполье в Херсоне выбрало новую цель среди боевиков ВСУ
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
В Киеве заявили о начале контрнаступления ВСУ
Последние материалы
Звезда K-pop южнокорейский певец Мун Бин умер в возрасте 25 лет
Турция не будет присоединяться к санкциям против России, введённым отдельными странами
Очищаем двигатель от зимней грязищи: как это сделать самому?
Ждали лётчика, прилетели ракеты: на Украине расследуют дело о неудачном угоне российского самолёта
Генерал ВСУ о возможностях Украины: "Русские более эффективны"
Столтенберг пообещал, что Украину примут в НАТО после победы над Россией
Белые носки ослепят: достаточно испробовать такой метод
Иммунолог: от кори защищает только вакцинация
Размножение плодовых деревьев из древесных черенков похоже на волшебство
Зеленский увидел в визите генсека НАТО готовность начать новую главу в отношениях с Украиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников