В России появились новые модели Hyundai по цене менее двух миллионов рублей

Хэтчбеки и универсалы Hyundai i30 2023 недавно стали доступны для покупки в России. Стоимость этих моделей, ввезенных по линии параллельного импорта, варьируется от 1,9 до 2,5 миллионов рублей.

Несмотря на официальное прекращение продаж в России в 2016 году из-за низких продаж, дилеры по всей стране решили вновь представить южнокорейскую модель в двух вариантах кузова: хэтчбек и универсал.

Доступный и мощный двигатель

Российским покупателям предлагаются автомобили с непревзойденным 1,5-литровым бензиновым двигателем, который обеспечивает максимальную мощность 110 лошадиных сил. Эти модели поставляются в паре с автоматической шестиступенчатой коробкой передач.

Стандартные характеристики и варианты отделки

Все модели поставляются с немного более высокой базовой комплектацией, которая включает в себя такие стандартные функции, как гидроусилитель руля, подогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, датчик света и кондиционер. В более дорогих версиях покупатели могут найти такие функции, как круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay.

Серый импорт против официального импорта

Серый импорт, или параллельный импорт, относится к автомобилям, ввезенным без официального согласия производителя. Обычно они импортируются из стран, где такая же модель продается по более низкой цене. Хотя параллельный импорт иногда может предложить лучшие цены, процесс официального импорта обеспечивает большую безопасность, поскольку покупатели могут быть уверены в гарантии и поддержке со стороны производителя.

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Новый Hyundai для России. Тест-драйв. Anton Avtoman.