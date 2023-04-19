2023 Kia Stinger Tribute Edition по цене всего на 1500 долларов дороже стандартного седана

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В декабре прошлого года компания Kia сообщила нам о прекращении выпуска Stinger, получившего широкое признание спортивного седана, который был выпущен в серии Tribute Edition, ограниченной 1 000 экземпляров по всему миру. Однако есть хорошие новости для автолюбителей в США, поскольку они получат больше единиц, чем предполагалось изначально.

Ранее Kia заявляла, что американский рынок получит только 400 экземпляров, но теперь дилерам в США выделено 440 единиц. Тем не менее, плохая новость заключается в том, что это специальное издание является последним тиражом для Stinger.

Стоимость Stinger Tribute Edition RWD и AWD составляет $54 565 и $56 765, соответственно, после добавления $1 175 за доставку. Эти цены вполне разумны, учитывая, что они всего на 1 500 долларов дороже серийного Stinger GT2, модели, на которой основан Tribute Edition.

Покупатели Tribute Edition получат тот же 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, что и в обычном Stinger GT2, мощностью 368 лошадиных сил и 376 фунт-фут крутящего момента в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Пакет GT2 Grand Tourer Special Edition Package, стоимость которого составляет $1 000 от премии Tribute Edition, добавляет черную внешнюю отделку, 19-дюймовые колеса с черным глянцевым покрытием и пакет дизайна интерьера с обивкой из искусственной замши.

Оставшиеся $500 идут на покупку черных тормозных суппортов Brembo, имитацию отделки из углеродного волокна внутри салона, индивидуально пронумерованные накладки на дверные пороги и подголовники с вышитым логотипом осы. Остальная часть салона имеет кожаную обивку терракотового цвета, эксклюзивную для текущей комплектации GT2.

Tribute Edition доступен только в двух цветах: Ascot Green, который уже есть в обычной цветовой палитре, или Steel Matte Gray, который является эксклюзивным для этой модели. Свяжитесь с дилером, если вы заинтересованы в приобретении такой модели.

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2023 Kia Stinger GT Exterior & Interior Walkaround | Tribute Edition