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2023 Kia Stinger Tribute Edition по цене всего на 1500 долларов дороже стандартного седана

2:27
Авто

В декабре прошлого года компания Kia сообщила нам о прекращении выпуска Stinger, получившего широкое признание спортивного седана, который был выпущен в серии Tribute Edition, ограниченной 1 000 экземпляров по всему миру. Однако есть хорошие новости для автолюбителей в США, поскольку они получат больше единиц, чем предполагалось изначально.

2023 Kia Stinger Tribute Edition по цене всего на 1500 долларов дороже стандартного седана

Ранее Kia заявляла, что американский рынок получит только 400 экземпляров, но теперь дилерам в США выделено 440 единиц. Тем не менее, плохая новость заключается в том, что это специальное издание является последним тиражом для Stinger.

Стоимость Stinger Tribute Edition RWD и AWD составляет $54 565 и $56 765, соответственно, после добавления $1 175 за доставку. Эти цены вполне разумны, учитывая, что они всего на 1 500 долларов дороже серийного Stinger GT2, модели, на которой основан Tribute Edition.

Покупатели Tribute Edition получат тот же 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, что и в обычном Stinger GT2, мощностью 368 лошадиных сил и 376 фунт-фут крутящего момента в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Пакет GT2 Grand Tourer Special Edition Package, стоимость которого составляет $1 000 от премии Tribute Edition, добавляет черную внешнюю отделку, 19-дюймовые колеса с черным глянцевым покрытием и пакет дизайна интерьера с обивкой из искусственной замши.

Оставшиеся $500 идут на покупку черных тормозных суппортов Brembo, имитацию отделки из углеродного волокна внутри салона, индивидуально пронумерованные накладки на дверные пороги и подголовники с вышитым логотипом осы. Остальная часть салона имеет кожаную обивку терракотового цвета, эксклюзивную для текущей комплектации GT2.

Tribute Edition доступен только в двух цветах: Ascot Green, который уже есть в обычной цветовой палитре, или Steel Matte Gray, который является эксклюзивным для этой модели. Свяжитесь с дилером, если вы заинтересованы в приобретении такой модели.

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2023 Kia Stinger GT Exterior & Interior Walkaround | Tribute Edition
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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