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2023 Lamborghini Huracan празднует 60-летие 180 специальными автомобилями

2:50
Авто

В этом году Lamborghini празднует свое 60-летие выпуском трех лимитированных версий Huracán 2023 года. Каждая специальная серия будет состоять из 60 экземпляров, отличающихся индивидуальными цветовыми комбинациями и уникальными значками.

2023 Lamborghini Huracan празднует 60-летие 180 специальными автомобилями

Чтобы сделать ситуацию еще более захватывающей, для каждой лимитированной серии будет представлено две цветовые конфигурации, в результате чего всего будет шесть вариантов. На каждом автомобиле будет красоваться табличка "1 из 60" из углеродного волокна, а также эмблема "60th" на кузове и сиденьях.

Хардкорный Huracán Super Trofeo Omologata (STO) будет представлен в двух вариантах, оба из которых вдохновлены яркой спортивной одеждой и культовыми комплектами спортивной команды. Первая версия будет иметь кузов цвета Blu Aegeus с контрастными элементами цвета Blu Astraeus и отделку из углеродного волокна цвета Blu Mira.

Интерьер будет выполнен из алькантары Nero Cosmus и Grigio Octans, с отделкой Nero Ade и вышивкой Blu Amon. Вторая версия получит кузов Grigio Telesto с традиционными акцентами из углеродного волокна, а салон — Nero Noctis с акцентами Rosso Alala. Обе версии будут оснащены 20-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками Hek черного матового цвета.

Huracán Tecnica будет черпать вдохновение в окраске автоспорта и итальянского флага: один вариант будет иметь окраску кузова Grigio Telesto с деталями Nero Noctis и Rosso Mars, а другой — Bianco Asopo с двойными полосами Verde Viper. Салоны обоих автомобилей будут отделаны алькантарой Nero Ade с акцентами Rosso Alala или Verde Viper.

Huracán EVO Spyder будет поставляться в двух версиях, одна из которых будет иметь кузов Blu Le Mans с деталями Bianco Isi и салон Nero Ade Alcantara с вышивкой Blu Amon и отделкой Bianco Leda. Другая версия получит кузов Verde Viper с полосками Bianco Isi и салон Nero Ade Alcantara с вышивкой Rosso Alala и акцентами Bianco Leda. Оба варианта будут установлены на 20-дюймовые черные диски Damiso.

Эти три лимитированных Huracán будут представлены в пятницу, 21 апреля, на выставке Segheria в Милане. 60-летний юбилей Lamborghini доказывает, что автопроизводитель не планирует снижать темп в ближайшее время.

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КРАСИВЫЕ ДРОВА. Lamborghini Huracan EVO RWD.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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