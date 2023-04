Цены на Lincoln Nautilus 2024 года уже известны, и они растут

Your browser does not support the audio element.

Lincoln 2024 Nautilus был представлен вместе с информацией о ценах. Автопроизводитель сделал доступным свой конфигуратор, позволяющий клиентам настраивать автомобиль и определять его цену.

Новый Nautilus оснащен рядом функций и обновлений, что привело к увеличению базовой цены, которая теперь начинается с 51 810 долларов США за модель Premiere, включая стоимость доставки до места назначения в размере 1395 долларов США. Несмотря на то, что автомобиль производится в Китае, стоимость доставки остается такой же, как и у предыдущей модели канадской сборки.

С AWD в стандартной комплектации и многочисленными передовыми технологиями, увеличение цены на $5 590 по сравнению с предыдущей моделью неудивительно. Nautilus оснащается 2,0-литровым турбодвигателем только на газе, но покупатели могут выбрать гибридную версию за дополнительные $1 500.

Модель Reserve стоимостью $56 145 является средним уровнем отделки и может похвастаться кожаными сиденьями "премиум" класса, рулевым колесом, обтянутым кожей, уникальной решеткой радиатора с акцентом "драгоценный камень" и 21-дюймовыми колесами вместо стандартных 19-дюймовых колес, установленных на Premiere.

Модели Premiere и Reserve предлагают пакеты премиум-класса, включающие в себя несколько дополнительных функций. Покупателям рекомендуется просмотреть эти пакеты в конфигураторе, чтобы определить, отвечают ли они их потребностям. Система помощи водителю BlueCruise 1.2 hands-free и аудиосистема Revel доступны только в этих комплектациях.

Отделка Black Label стоимостью $75 860 является топовой комплектацией и включает почти все функции в качестве стандартного оборудования. Покупатели имеют возможность выбрать цвет экстерьера и интерьера, а также силовой агрегат. За гибрид в комплектации Black Label компания Lincoln доплачивает 1 500 долларов. Доступны две темы интерьера, включая Chalet — кремовая и коричневая тема, или Redwood — красновато-коричневая и черная тема.

Пакет Jet Appearance Package стоимостью 3 000 долларов включает в себя уникальные колесные диски, полностью затемненную внешнюю отделку и уникальный интерьер.

Покупатели могут даже выбрать новую краску Lincoln Chroma Caviar Dark Grey Metallic, которая стоит 2 000 долларов, что делает ее самым дорогим цветом в каталоге. В полной комплектации со всеми этими опциями цена Nautilus может достигать 82 360 долларов.

Хотя это и дорогой ценник, он ниже, чем у Navigator начального уровня или хорошо оснащенного Aviator. Nautilus — это роскошное предложение, включающее два ряда сидений и обеспечивающее превосходные впечатления от вождения. Поставки Nautilus 2024 года начнутся в начале 2024 года, согласно заявлению Lincoln.

