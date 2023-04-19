Как за копейки очистить салон автомобиля без поездок к профессионалам

Автолюбители знают, что профессиональная химчистка автомобильного салона может занять много времени и стоить дорого. Однако читатель журнала "За Рулем" поделился гаражным лайфхаком о том, как быстро и недорого очистить сиденья в машине.
Чтобы выполнить задачу по домашней химчистке, вам понадобится
"Я купил самую дешевую щетку за 40 рублей, отрезал ручку и затянул ее в патроне шуруповерта. Затем я развел воду с моющим средством, смочил сиденье и начал чистить его своим самодельным инструментом. Результат был просто поразительный: сиденья выглядели как новые", пишет Галлямов из Татарстана.
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