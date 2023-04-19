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Дешево и сердито: фары будут блестеть как новенькие от этого простого средства

1:06
Авто

Многие водители сталкиваются с проблемой потускневших и менее ярких фар по мере их старения. Сегодня множество коммерческих средств для полировки фар доступны в продаже, но они могут быть довольно дорогими. Поэтому сайт "Своими Руками" предлагает простой и очень дешевый способ очистить фары, о котором мало кто знает. Этот метод очистит ваши фары не хуже, чем любое коммерческое средство.

Дешево и сердито: фары будут блестеть как новенькие от этого простого средства

Вам потребуется всего четыре ингредиента: четверть куска мыла, три столовые ложки зубной пасты, сок от половины лимона и столовая ложка пищевой соды.

"Смешайте все ингредиенты, пока не получите однородную массу. Затем, тщательно натрите фары этим 'кремом' в течение нескольких минут, используя грубую сторону губки. После этого, нанесите зубную пасту на мягкую сторону губки и еще раз обработайте фару. Все. Остается только протереть ее чистым полотенцем", — говорят эксперты.

Согласно источнику, фары будут сверкать, как новые.

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Убитые в хлам фары, прямые руки, полчаса и 150 рублей! Полировка фар в домашних условиях
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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