Российским водителям разрешат приобретать автостраховку на месяц

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В ближайшем будущем российские автовладельцы получат возможность приобрести полис автострахования сроком на один месяц. В настоящее время минимальный срок действия полиса составляет один год.

Однако Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила поправки, позволяющие приобретать полисы на меньший срок. Государственная Дума уже одобрила законопроект в первом чтении.

Тем не менее, Банк России и Белый дом заявили, что поддерживают эти изменения только концептуально и что законопроект требует доработки.

ЛДПР внесла эти поправки в июне 2022 года. В настоящее время автовладельцы могут приобретать краткосрочные полисы только в исключительных случаях, например, для перемещения автомобиля из города покупки в другой город для регистрации или для использования автомобиля, зарегистрированного в другой стране, на территории Российской Федерации.

ЛДПР считает, что действующие правила неудобны для водителей, поскольку иногда им требуется страховка на короткий срок. Однако они вынуждены приобретать годовой полис, а затем расторгать договор со страховщиком.

По словам членов партии, водители предпочитают заплатить штраф в 800 рублей за езду без автостраховки, чем покупать полис за несколько тысяч рублей на одну поездку.

Правительство и Центробанк поддержали поправки, но заявили, что механизм выдачи краткосрочных полисов должен быть проработан, чтобы исключить риск мошеннических схем. Однако Российский союз автостраховщиков выступил против поправок. Они утверждали, что многие водители могут забыть вовремя продлить полис и в случае аварии будут вынуждены выплачивать компенсацию за ущерб из своего кармана или через суд.

Между тем, штраф за вождение без автостраховки также планируется увеличить в несколько раз. В настоящее время штраф составляет 800 рублей, но ожидается, что он увеличится до 2 000 рублей, что эквивалентно примерно 30 долларам. Поправки к закону об автостраховании будут дополнительно обсуждаться до второго чтения законопроекта.

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ОСАГО на месяц одобрили в первом чтении