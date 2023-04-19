Lordstown Motors возобновляет производство и поставки после сбоя

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Компания Lordstown Motors Corp, производящая электромобили, во вторник заявила, что производство и поставки ее электрического пикапа Endurance возобновились в этом месяце после паузы в феврале для решения проблем с качеством.

Стартапы по производству электромобилей борются с сокращающимися остатками денежных средств и производственными проблемами, поскольку доступ к капиталу сужается на фоне повышения процентных ставок в США для сдерживания инфляции.

Компания Lordstown из штата Огайо, чьи акции торговались на 1% выше на предварительном рынке, также сообщила, что заключила сделку, согласно которой Amerit Fleet Solutions будет предоставлять сервис и техническое обслуживание для клиентов компании.

В феврале компания заявила, что произвела только 31 единицу для продажи и отозвала 19 автомобилей, поставленных клиентам, а также те, которые использовались внутри компании.

В январе компания EV прогнозировала замедление темпов производства в первом квартале из-за ограничений в цепочке поставок, особенно в отношении доступности компонентов двигателя ступицы.

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LEX RESUMES ENDURANCE PRODUCTION - Lordstown Motors BEV production is back on- recall resolved #MXUX