В Мосгордуме хотят пересадить чиновников мэрии с иномарок на отечественные "Москвичи"

Мосгордума готовит обращение к мэру Сергею Собянину с предложением о замене автопарка мэрии. В патриотических целях иномарки предлагается заменять на "Москвичи".

Проект обращения депутата Сергея Митрохина к градоначальнику Сергею Собянину о переводе автопарка мэрии на отечественные "Москвичи" был поддержан Мосгордумой. Этот проект предусматривает полную замену иностранных автомобилей на машины "Москвич-3", которые собираются теперь на бывшем АЗЛК.

Митрохин предлагает осуществлять эту замену поэтапно, постепенно обновляя автопарк мэрии. Предусматривается выделение денег на покупку отечественных автомобилей городским бюджетом уже в 2024 году.

Российский автомобиль "Москвич 3" представляет собой китайский JAC JS4 после крупноузловой сборки в Москве и наклейки отечественной эмблемы. Причём из-за сложностей в логистике электромобиль "Москвич 3" в рублях сейчас стоит дороже, чем Tesla в США. Это одна из причин, по которым пока заметного спроса на данные авто не отмечается.

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