Новый Kia Seltos 2023 года прибывает в Россию из Казахстана: Близкий взгляд

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Kia представила в России обновленную версию модели Seltos, которая была привезена из Казахстана. По данным "Русской газеты", кроссовер 2023 был ввезен одним дилером по системе параллельного импорта. Автомобиль, стоимость которого составляет 2 550 000 рублей, является первым рестайлинговым кроссовером, представленным в России.

Новые характеристики и дизайн

Дилер объявил, что обновленный Kia Seltos — первый рестайлинговый кроссовер, представленный в России. Модель, которая была обновлена в середине 2022 года, теперь имеет новую радиаторную решетку, пересмотренные бамперы и измененные фары. Сзади Seltos получил новые задние фонари, переработанное заднее крыло и дизайн багажника.

Салон Seltos оснащен двумя 10,25-дюймовыми дисплеями, один из которых является цифровой приборной панелью. Кроме того, традиционный переключатель передач был заменен компактным поворотным регулятором.

Kia Seltos в Казахстане

В Казахстане сборка Seltos осуществляется на местном заводе в Костанае с использованием готовых комплектов из Южной Кореи. Переднеприводный Seltos оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 лошадиных сил и бесступенчатой трансмиссией (CVT). Цена автомобиля начинается от 11 990 000 тенге, что составляет примерно 2,17 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

Версия X-Line

В середине апреля 2023 года Kia представила внедорожную версию Seltos, известную как X-Line. Стартовая цена автомобиля на американском рынке составляет 24 390 долларов, или примерно два миллиона рублей.

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