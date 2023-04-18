Renault Logan изменил переднюю часть машину и двигатель Peugeot в Иране, ожидается выпуск в России

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Renault Logan является популярной моделью автомобиля во всем мире с момента своего появления в 2004 году. В Иране автомобиль выпускался под названием Renault Tondar 90 с 2007 года, а теперь в стране была представлена фейслифтинговая версия модели, Pars Khodro Cadilla L90.

Новая модель основана на Renault Logan и была разработана Saipa, той же компанией, которая произвела оригинальную иранскую версию. Cadilla L90 отличается измененным дизайном кузова, обновленным интерьером и новым двигателем от Peugeot. 1,6-литровый бензиновый двигатель способен вырабатывать 115 лошадиных сил и может работать в паре с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ожидается, что автомобиль скоро появится на иранском рынке, также ожидается его выпуск в России. Обновленный дизайн и новый двигатель могут сделать Cadilla L90 популярным выбором среди покупателей автомобилей в обеих странах.

Модель Saipa Shahin также оснащена тем же двигателем Peugeot, что и Cadilla L90. Однако стоимость обновленной версии Logan пока не разглашается компанией Saipa.

Разработка Cadilla L90 началась в 2020 году и рассматривается как ответ на усиление санкций против Ирана, что привело к остановке производства предыдущей модели Logan в 2018 году.

В марте стало известно, что 45 000 автомобилей марки SAIPA будут поставлены в Россию через Беларусь по пока не разглашаемой цене. С ожидаемым выпуском обновленной модели Logan иранский автопром намерен и дальше оставаться важным игроком на мировом автомобильном рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТАЧКА ТАКСИСТА - RENAULT LOGAN