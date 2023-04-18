Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Илон Маск заявил, что у украинцев "подгорело" после посещения Владимиром Путиным Херсонской области и ЛНР
Baijiahao: Путин вызвал переполох в Японии бомбардировщиками Ту-95МС ВКС РФ
Прилепин обличил выступающего против СВО рэпера Серëгу: заявил, что Путину не стать Жуковым
Какой будет карта Horizon Forbidden West: Burning Shores
Новый Kia Seltos 2023 года прибывает в Россию из Казахстана: Близкий взгляд
GeForce 4060 Ti может выйти с ценником в 450$
Омичка не хотела, чтобы муж знал о её тратах, поэтому инсценировала кражу в своём доме
Приостановка производства китайских электромобилей в России
Bend Studio тизерят свою следующую игру

Renault Logan изменил переднюю часть машину и двигатель Peugeot в Иране, ожидается выпуск в России

1:55
Авто

Renault Logan является популярной моделью автомобиля во всем мире с момента своего появления в 2004 году. В Иране автомобиль выпускался под названием Renault Tondar 90 с 2007 года, а теперь в стране была представлена фейслифтинговая версия модели, Pars Khodro Cadilla L90.

Renault Logan изменил переднюю часть машину и двигатель Peugeot в Иране, ожидается выпуск в России

Новая модель основана на Renault Logan и была разработана Saipa, той же компанией, которая произвела оригинальную иранскую версию. Cadilla L90 отличается измененным дизайном кузова, обновленным интерьером и новым двигателем от Peugeot. 1,6-литровый бензиновый двигатель способен вырабатывать 115 лошадиных сил и может работать в паре с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ожидается, что автомобиль скоро появится на иранском рынке, также ожидается его выпуск в России. Обновленный дизайн и новый двигатель могут сделать Cadilla L90 популярным выбором среди покупателей автомобилей в обеих странах.

Модель Saipa Shahin также оснащена тем же двигателем Peugeot, что и Cadilla L90. Однако стоимость обновленной версии Logan пока не разглашается компанией Saipa.

Разработка Cadilla L90 началась в 2020 году и рассматривается как ответ на усиление санкций против Ирана, что привело к остановке производства предыдущей модели Logan в 2018 году.

В марте стало известно, что 45 000 автомобилей марки SAIPA будут поставлены в Россию через Беларусь по пока не разглашаемой цене. С ожидаемым выпуском обновленной модели Logan иранский автопром намерен и дальше оставаться важным игроком на мировом автомобильном рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТАЧКА ТАКСИСТА - RENAULT LOGAN
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине

Артисты, осудившие СВО, сталкиваются с отменой концертов в России.

РИА Новости: раскритиковавшие спецоперацию ВС РФ на Украине артисты продолжают выступать в России
РВ: десантники ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт
Угроза Москве, диверсанты в приграничных районах — Котенок о наступлении ВСУ
Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Когда-то москвичи проводили большую часть своей жизни в строгом посте и молитве Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Мир ждёт катастрофа в ближайшее время — ясновидящий Яцковский
Алле Пугачёвой в Израиле поставили неутешительный диагноз "птоз"
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
После удара по ВСУ в Бахмуте виден гигантский "гриб"
Последние материалы
Эксперт: "В промышленности России мало роботов из-за специфики прав собственности"
В зоне СВО уничтожен знаменитый экс-нардеп Олег Барна, выносивший Яценюка с трибуны Рады
Белый дом: следующие несколько недель будут критичными для Украины, США обеспечат Киев необходимым
Finance Ifeng: у России есть скрытый козырь, который может потопить ЕС
Российские артиллеристы используют подбитый украинский танк как приманку для боевиков
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым вариантом коронавируса "Арктур"
РВ: попытка наступления ВСУ под Угледаром обернулась полным провалом
Конгрессмен Смит призвал США не враждовать с Китаем: мы его не победим
Состоялся релиз The Mageseeker: A League of Legends Story
Шурыгин: визит Путина в зону СВО — понятный сигнал генералам Лапину и Теплинскому
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников