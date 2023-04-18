Polestar планирует производство в Южной Каролине с 2024 года, говорит генеральный директор

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Polestar, производитель электромобилей премиум-класса, планирует начать производство для американского и европейского рынков в Южной Каролине с 2024 года, по словам генерального директора Томаса Ингенлата.

В настоящее время Polestar производит три свои модели на двух заводах, расположенных в китайских городах Чэнду и Тайчжоу, экспортируя автомобили на различные рынки, включая США.

В интервью Ингенлат объяснил, что у Polestar есть возможность расширить производство Polestar 3 в Южной Каролине, заявив, что многие новые бренды EV не имеют средств для немедленного строительства заводов.

Компания ожидает, что производство Polestar 4 начнется в конце этого года в заливе Ханчжоу, Китай. Предварительные заказы на Polestar 4 будут доступны в Китае уже сегодня, а на всех остальных рынках — в 2024 году.

Кроме того, компания намерена увеличить количество своих торговых точек в Китае с 14 до 80 к концу этого года.

В прошлом году Polestar поставила более 50 000 автомобилей по всему миру, а в этом году компания намерена продать 80 000 автомобилей, в основном за счет поставок большего количества хэтчбеков Polestar 2.

Несмотря на тенденцию снижения цен среди производителей EV, Polestar по-прежнему стремится сохранить свой статус компании, выпускающей спортивные автомобили премиум-класса.

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