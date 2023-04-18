Представляем Exeed Sterra ES: китайский электроседан премиум-класса

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Компания Exeed недавно представила в Шанхае свой первый электрический седан премиум-класса Exeed Sterra ES. Ранее эта модель тестировалась под кодовым названием E03, а затем была известна как Exlantix, прежде чем было объявлено ее официальное название для китайского рынка. Sterra ES является частью линейки автомобилей премиум-класса компании Exeed, в которую входит грядущий кроссовер Sterra ET. С запуском Sterra ES компания Exeed выходит на новый сегмент рынка электрических седанов.

Мощность и производительность

Sterra ES построен на платформе E0X и приводится в движение электродвигателем. Хотя подробности о технических характеристиках еще не опубликованы, ожидается, что седан будет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за три секунды. На одном заряде батареи автомобиль сможет проехать около 700 километров, также возможна 10-минутная зарядка от 10% до 80%.

Особенности интерьера

Sterra ES может похвастаться большим экраном мультимедиа, цифровой приборной панелью и аудиосистемой с 23 динамиками. Также ходили слухи, что автомобиль будет оснащен системой автономного вождения третьего уровня, но пока неясно, будет ли она включена в конечный продукт.

Доступность на рынке

Exeed объявил, что Sterra ES потенциально может быть доступен в России, поскольку автопроизводитель уже раскрыл планы по выпуску четырех новых моделей в 2023 году. Этот шаг может свидетельствовать о намерении Exeed расширить свое присутствие на мировом рынке электромобилей.

Представляем Sterra ET

В дополнение к Sterra ES компания Exeed также представила Sterra ET, внедорожник среднего класса. Ожидается, что этот автомобиль будет иметь схожие компоненты силового агрегата с Sterra ES, пневматическую подвеску и оснащен комплексом систем автономного вождения.

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