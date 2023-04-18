Автоэксперт Форманчук заявил, что сервисы навязывают дополнительные работы из-за падения спроса на ремонт

Российские автосервисы предлагают дополнительные услуги владельцам машин, однако они могут быть бесполезными. Об этом рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук.

"Практически на любой поломке могут обмануть. При этом необходимо, как минимум, обратиться не в один, а в несколько автосервисов, чтобы провести диагностику и понять, что неисправно. Если это незнакомое место, то я не советую доверять ему сразу, потому что сейчас работы относительно мало в автосервисах, цены также не успевают за рыночными, так как люди не готовы платить большие деньги за работу", — отметил он в беседе с URA.RU.

Эксперт объяснил, что когда человек приезжает в автосервис, ему следует оформлять заказ-наряд, в котором нужно указывать проблемы, с которыми обращаешься. Если фирма работает неофициально, то не рекомендуется вообще пользоваться её услугами. Это связано с тем, что могут возникнуть споры о качестве выполненных работ и возмещении ущерба.

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