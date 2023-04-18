Hyundai патентует обновленный дизайн Palisade в России для потенциального выхода на рынок

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Компания Hyundai недавно получила патент на обновленный дизайн кроссовера Palisade в России. Этот шаг указывает на то, что южнокорейский автопроизводитель, возможно, планирует вывести эту модель на российский рынок. Изображения обновленного Hyundai Palisade появились в публичной базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Обновленная модель была представлена в прошлом году, но так и не попала на российский рынок. Однако в конце 2022 года было получено одобрение на данный тип автомобиля, а теперь появились и патентные изображения.

Несмотря на последние события, официальный запуск обновленного Palisade в России откладывается. Hyundai, как и многие другие иностранные компании, приостановила импорт автомобилей в страну, и перспективы ведения бизнеса в России остаются неопределенными.

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), Palisade должен был импортироваться из Южной Кореи.

Для российского рынка планировались две версии — одна с 3,5-литровым двигателем V6 с естественным всасыванием мощностью 249 лошадиных сил, а другая — с 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Автомобиль может быть оснащен как передним, так и полным приводом.

Стоит отметить, что обновленный Hyundai Palisade уже производится в Казахстане, где он предлагается с более мощным 277-сильным двигателем с естественным всасыванием.

Цены начинаются от 25,6 млн тенге, что эквивалентно 3,5 млн рублей по текущему курсу. Поскольку в середине марта Министерство промышленности и торговли РФ включило Hyundai в список параллельного импорта, вполне возможно, что Palisade будет поставляться в Россию по альтернативным каналам.

Некоторые продавцы уже импортировали модель с обновленным дизайном в Россию на индивидуальной основе. Например, Palisade 2022 года выпуска с нулевым пробегом и обновленным дизайном в январе был выставлен на продажу в объявлениях по цене до 6,5 млн рублей.

Возможный запуск обновленного Hyundai Palisade в России

Патент Hyundai на обновленный дизайн Palisade в России вызвал предположения о том, что автопроизводитель может иметь планы по запуску обновленной модели в стране. Несмотря на неопределенность текущего делового климата в России, есть основания полагать, что Palisade может быть представлен на рынке по альтернативным каналам.

Потенциальные покупатели могут рассчитывать на выбор из двух вариантов двигателей — 3,5-литрового V6 с естественным выхлопом мощностью 249 лошадиных сил и 2,2-литрового турбодизеля мощностью 200 лошадиных сил. Palisade может поставляться как с передним, так и с полным приводом, в зависимости от предпочтений покупателя.

Обновленный Palisade уже продается в Казахстане, где он доступен с более мощным 277-сильным двигателем с естественным всасыванием. Стартовая цена модели в Казахстане составляет 25,6 млн тенге, что эквивалентно 3,5 млн рублей.

В то время как Hyundai и многие другие иностранные автопроизводители приостановили импорт автомобилей в Россию, некоторые продавцы уже ввезли обновленный Palisade в страну в индивидуальном порядке. Новый дизайн привлек внимание автолюбителей: в январе на объявлениях о продаже был выставлен Palisade 2022 года с нулевым пробегом и обновленным дизайном по цене до 6,5 млн. рублей.

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