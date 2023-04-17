Британские армейские Land Rover, по крайней мере 4 из них, переходят на электричество

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Старые Land Rover никогда не умирают и даже не угасают. Иногда они становятся электрифицированными.

Британская армия собирается начать проект по модификации квартета военных Land Rover, находящихся в эксплуатации, и переводу их с дизельного топлива на электрическое.

Переоборудование должно быть выполнено британским оборонным подрядчиком Babcock International в партнерстве с экспертами по электромобилям Electrogenic в рамках годичного контракта, предоставленного Министерством обороны Великобритании. Затем армия "оценит эффективность работы на крутой местности, вброд, при буксировке, а также в различных климатических условиях", по словам Babcock.

Процесс конверсии EV включает в себя демонтаж старых дизельных двигателей и установку новых, пока еще не определенных электрических силовых агрегатов, прежде чем автомобили будут сравниваться со своими собратьями старого образца.

Британская армия приобрела свою первую партию Land Rover в 1949 году для использования в суровых условиях бездорожья, подобно тому, как джип служил военным в США. Большинство армейских Land Rover были отправлены в отставку, но, очевидно, некоторые из них все еще находятся в строю, и в Британии существует процветающий бизнес по продаже восстановленных образцов.

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