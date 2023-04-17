Lada X-Cross 5: прогнозируемая цена в России сопоставима с китайским "Донором"

Lada готовится выпустить новый кроссовер Lada X-Cross 5, и эксперты прогнозируют, что его цена составит от 2 до 2,5 миллионов рублей. По словам Азата Тимерханова, руководителя пресс-службы аналитического агентства "Автостат", цена новой российской модели будет сопоставима с китайским FAW Bestune T77, от которого и произошел Lada X-Cross 5.

Производство Lada X-Cross 5 будет осуществляться на заводе в Санкт-Петербурге, и ожидается, что спрос на кроссовер будет значительно выше.

Сравнительная цена с FAW Bestune T77

Lada X-Cross 5 — это переработанная версия китайского FAW Bestune T77, поэтому ожидается, что цены на эти два автомобиля будут сопоставимы на первом этапе их выпуска. В настоящее время китайскую модель можно приобрести в России за 2 169 000 — 2 432 000 рублей.

По оценкам Тимерханова, начальные модели Lada X-Cross 5 будут стоить 2-2,5 миллиона рублей. Однако в период предпродаж автомобиль может быть доступен по цене чуть менее двух миллионов рублей с учетом скидок.

Повышенный спрос на Lada X-Cross 5

В 2022 году на российском рынке было продано 503 единицы FAW Bestune T77, а в первом квартале 2023 года было куплено 276 единиц. Тимерханов считает, что Lada X-Cross 5 будет пользоваться значительно большей популярностью благодаря большой дилерской сети бренда, которая насчитывает более 300 дилерских центров. Кроме того, в модельном ряду Lada отсутствуют кроссоверы, что является еще одним фактором, который может положительно повлиять на продажи.

Представлен новый Lada X-Cross 5

На прошлой неделе АвтоВАЗ представил новый Lada X-Cross 5, однако компания пока не раскрывает технические подробности автомобиля и сроки его выпуска.

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