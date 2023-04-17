2024 Corvette E-Ray продается на благотворительном аукционе за 1,1 миллиона долларов

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Chevrolet представил свой самый быстрый в истории Corvette — гибрид E-Ray 2024 года, который был продан на аукционе Barrett-Jackson Palm Beach в выходные. Высококлассный E-Ray имеет розничную цену более 100 000 долларов и может похвастаться 6,2-литровым двигателем V8 сзади и электромотором спереди, что делает его полноприводной моделью.

Эта комбинация обеспечивает мощность до 495 лошадиных сил и крутящий момент 470 фунт-фут на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, в то время как передние колеса приводятся в движение электромотором, который производит 160 лошадиных сил и 125 фунт-фут крутящего момента.

Максимальная скорость автомобиля составляет 186 миль/ч, а разгон от 0 до 60 миль/ч занимает всего 2,5 секунды, что делает вождение мощным и захватывающим. Производство E-Ray начнется в сентябре на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, наряду с моделями C8 Stingray и C8 Z06.

Победитель торгов за первый гибрид E-Ray был представлен Риком Хендриком, председателем и генеральным директором Hendrick Automotive Group и владельцем команды NASCAR Hendrick Motorsports, за ошеломляющую сумму в 1,1 миллиона долларов.

Все вырученные от продажи средства будут переданы DonorsChoose, некоммерческой организации, которая предоставляет ресурсы и финансирование для школ в районах с низким уровнем дохода.

В своем заявлении на аукционе Стив Майорос, директор по маркетингу Chevy, сказал: "Для General Motors и Chevrolet большая честь поддержать DonorsChoose в их миссии по устранению неравенства в финансировании школ путем предоставления малообеспеченным сообществам ресурсов, необходимых для получения качественного образования".

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