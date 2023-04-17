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Электрический родстер MG Cyberster официально представлен в Китае

2:19
Авто

После долгих лет ожидания, готовая к производству версия MG Cyberster наконец-то была представлена на выставке Auto Shanghai 2023. Будучи электрическим кабриолетом, ориентированным на энтузиастов, Cyberster может стать увлекательной поездкой для жителей Азии и Европы, но, к сожалению, не для покупателей Северной Америки.

Дизайн автомобиля — самый примечательный аспект, и вы можете увидеть его во всей красе в галерее выше. Он имеет острый и современный вид, а его двери открываются в стиле ножниц, что является интересным выбором для спортивного автомобиля. Мягкий верх кажется тканевым и с электроприводом, а колеса большие и скрывают большие тормоза Brembo.

Хотя интерьер в основном скрыт от глаз, в показанном автомобиле есть красные кожаные сиденья с электрорегулировками и большой экран, который можно увидеть в кадре сверху. Физические кнопки также разбросаны по центральной панели.

По словам Карла Готэма, директора по перспективному дизайну MG, дизайн Cyberster отдает дань уважения славному прошлому марки, оставаясь при этом современным и перспективным, в соответствии с переходом на электромобили.

Хотя официальных технических характеристик пока нет, информация, просочившаяся из Министерства промышленности и информационных технологий Китая, указывает на то, что Cyberster будет предлагаться как в одномоторной, так и в двухмоторной конфигурации.

Одномоторная версия может развивать мощность до 309 лошадиных сил, а двухмоторная — до 536 лошадиных сил. Однако вес может вызывать беспокойство: версия с одним двигателем может весить до 4 078 фунтов, а с двумя двигателями — до 4 376 фунтов. По размерам Cyberster находится между Mazda Miata и Porsche Boxster, его длина составляет 178,5 дюймов.

MG объявила, что Cyberster появится на рынках Европы и Великобритании к лету 2024 года, но цены пока не объявлены.

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2024 MG Cyberster Roadster Electric Revealed With 540 Horsepower
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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