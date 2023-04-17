Кроссовер Smart #3 приближает бренд к мейнстриму

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Компания Smart распрощалась с США после 2019 модельного года, но продолжает продавать автомобили на многих мировых рынках, таких как Китай и Европа. Недавно на Шанхайском автосалоне автопроизводитель представил новый электрический кроссовер под названием #3. Последний автомобиль - это большой шаг в сторону массового рынка.

Модель #3 может похвастаться округлыми линиями и несколькими дизайнерскими элементами от своего собрата, модели #1, которая является более ориентированным на семью электрическим кроссовером, представленным в 2022 году.

Передняя часть имеет более спортивный вид благодаря сплиттеру и дополнительным элементам отделки, напоминающим вентиляционные отверстия, а задняя часть отличается стремительной линией крыши и световой полосой.

Автопроизводитель заявил, что автомобиль будет выпускаться в нескольких ярких цветах экстерьера.

Интерьер #3 напоминает интерьер #1, с высокой, плавной центральной консолью и 12,8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Некоторые специфические для данной модели детали, такие как круглые вентиляционные отверстия и отделка, подчеркивают спортивный характер автомобиля.

В список доступных функций входят многоцветное окружающее освещение, аудиосистема Beats с 13 динамиками и панорамная панель крыши.

Smart не разглашает, что является источником энергии для модели #3. Модель №1 приводится в движение задним электродвигателем, который получает электроэнергию от литий-ионного аккумулятора емкостью 66 кВтч.

Он генерирует 272 лошадиные силы, что довольно впечатляюще, если не принимать во внимание вес автомобиля в 4 012 фунтов, что более чем в два раза превышает вес оригинального ForTwo, выпущенного в 1998 году.

Существует также модель с двумя двигателями и полным приводом под маркой Brabus, которая производит 428 лошадиных сил.

Ожидается, что Smart #3, производимый в Китае, появится на европейских и азиатских рынках в начале 2024 года, а информация о ценах будет опубликована ближе к дате запуска. К сожалению, кроссовер не будет доступен в Соединенных Штатах.

Пока ничего не известно о модели №2 и о том, будет ли Smart вообще ее представлять. Крошечный двухместный ForTwo, который вывел Smart на передний план, получил обновление в 2019 году и доступен только в качестве EV за рубежом.

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