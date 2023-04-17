Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
АЛМАЗ-АНТЕЙ начнет производство грузовиков на бывшем заводе Toyota в России
Lada X-Cross 5: прогнозируемая цена в России сопоставима с китайским "Донором"
2024 Corvette E-Ray продается на благотворительном аукционе за 1,1 миллиона долларов
Электрический родстер MG Cyberster официально представлен в Китае
The Bulwark: американцы восхищаются одной чертой Путина
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"

Кроссовер Smart #3 приближает бренд к мейнстриму

2:55
Авто

Компания Smart распрощалась с США после 2019 модельного года, но продолжает продавать автомобили на многих мировых рынках, таких как Китай и Европа. Недавно на Шанхайском автосалоне автопроизводитель представил новый электрический кроссовер под названием #3. Последний автомобиль - это большой шаг в сторону массового рынка.

Кроссовер Smart #3 приближает бренд к мейнстриму

Модель #3 может похвастаться округлыми линиями и несколькими дизайнерскими элементами от своего собрата, модели #1, которая является более ориентированным на семью электрическим кроссовером, представленным в 2022 году.

Передняя часть имеет более спортивный вид благодаря сплиттеру и дополнительным элементам отделки, напоминающим вентиляционные отверстия, а задняя часть отличается стремительной линией крыши и световой полосой.

Автопроизводитель заявил, что автомобиль будет выпускаться в нескольких ярких цветах экстерьера.

Интерьер #3 напоминает интерьер #1, с высокой, плавной центральной консолью и 12,8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Некоторые специфические для данной модели детали, такие как круглые вентиляционные отверстия и отделка, подчеркивают спортивный характер автомобиля.

В список доступных функций входят многоцветное окружающее освещение, аудиосистема Beats с 13 динамиками и панорамная панель крыши.

Smart не разглашает, что является источником энергии для модели #3. Модель №1 приводится в движение задним электродвигателем, который получает электроэнергию от литий-ионного аккумулятора емкостью 66 кВтч.

Он генерирует 272 лошадиные силы, что довольно впечатляюще, если не принимать во внимание вес автомобиля в 4 012 фунтов, что более чем в два раза превышает вес оригинального ForTwo, выпущенного в 1998 году.

Существует также модель с двумя двигателями и полным приводом под маркой Brabus, которая производит 428 лошадиных сил.

Ожидается, что Smart #3, производимый в Китае, появится на европейских и азиатских рынках в начале 2024 года, а информация о ценах будет опубликована ближе к дате запуска. К сожалению, кроссовер не будет доступен в Соединенных Штатах.

Пока ничего не известно о модели №2 и о том, будет ли Smart вообще ее представлять. Крошечный двухместный ForTwo, который вывел Smart на передний план, получил обновление в 2019 году и доступен только в качестве EV за рубежом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Discover the smart #3.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте

Российские подразделения нанесли "мощнейший" бомбовый удар по объектам Вооружённых сил Украины на Купянском направлении, сообщает "Русская весна".

РВ: армия России нанесла "мощнейший" бомбовый удар по ВСУ в районе Купянска
ETNT перечислил шесть привычек в питании, способных замедлить старение после 50 лет
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Максим Галкин* пошутил над Киркоровым об отправке его на фронт
Украинские танкисты оторвали башню Leopard 2A4 ещё до участия в боях
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Истребители F-35 ломаются один за другим, союзники США вынуждены всё равно их приобретать
ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром
Украина использует фугасные противотанковые гранаты для атаки территории РФ
Украина использует фугасные противотанковые гранаты для атаки территории РФ
Последние материалы
Хирургически точный удар по позициям ВСУ: выжить смог только один боевик
Как проверить яйца на свежесть: три простых способа, о которых вы не знали
"МК": Кнутов объяснил, как ВСУ будут атаковать роем дронов
МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"
Удивите гостей вкусными котлетами из крабовых палочек. Публикуем рецепт
Корнилов: голландская газета De Volkskrant впервые написала о жалком состоянии ВСУ
Засор в каналзиации? Узнай, как избавиться копеечным средством, не вызывая специалистов
Четыре эффективных средства для избавления от запаха кошачьей мочи
"ЦСКА не увидел ничего нового от "Ак Барса"" — Прохор Полтапов прокомментировал поражение в Кубке Гагарина
До конца весны ВСУ зайдут в Крым — начальник ГУР Украины Буданов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников