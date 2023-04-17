Ineos выпустит электрический внедорожник, расположенный ниже Grenadier, в 2026 году

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Ineos, новичок в автомобильной промышленности, имеет амбициозные планы на будущее.

В настоящее время компания сотрудничает с Hyundai для проведения экспериментов с водородно-электрической версией Grenadier, своей первой модели, а также объявила о планах по выпуску меньшего электрического внедорожника, разработанного совместно с Magna, в 2026 году.

Хотя информация об электрическом внедорожнике ограничена, компания Ineos подтвердила, что это будет компактный полноприводный автомобиль и что Magna будет играть значительную роль в его разработке.

Целью является создание автомобиля, который обеспечит внедорожные возможности мирового класса и в то же время комфортную езду.

Партнерство между Ineos и Magna не так удивительно, как может показаться, поскольку Magna помогла Ineos воплотить в жизнь Grenadier и имеет большой опыт в разработке внедорожников.

Пока рано говорить о позиционировании электрического внедорожника, но процесс разработки будет включать тщательные испытания на австрийской горе Шёкль, известном испытательном треке для Mercedes-Benz G-Class.

Это позволяет предположить, что электрический внедорожник будет обладать схожей с G-классом проходимостью, хотя компания Ineos известна тем, что производит базовые, прочные модели, поэтому прямой конкурент G-классу маловероятен.

Более подробная информация об электрическом внедорожнике Ineos появится в ближайшие месяцы, а его производство планируется начать в Граце, Австрия, в 2026 году.

На этом же предприятии уже несколько десятилетий производится G-Class, а также Toyota Supra и другие автомобили. Тем временем, Ineos продолжит испытания электрического варианта Grenadier, что потенциально может привести к созданию серийного двухдверного внедорожника.

Первый пикап компании также должен дебютировать до конца 2023 года и заполнить пробел, оставленный оригинальным Land Rover Defender, который больше не выпускается в качестве пикапа и перешел на более высокий уровень во втором поколении.

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Обзор INEOS Grenadier на бездорожье