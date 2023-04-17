Buick Envista 2024 года представлен как симпатичный и вполне доступный кроссовер-купе

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Компания Buick представила новую модель в своем модельном ряду — Envista 2024, которая служит вариантом начального уровня для бренда. В отличие от традиционных кроссоверов, Envista имеет купеобразную линию крыши, но имеет много общих черт со своим механическим близнецом, Chevy Trax.

Его базовая цена составляет менее 24 000 долларов, что делает его доступным вариантом.

Envista имеет язык дизайна Wildcat EV, который включает большую, хмурую решетку радиатора и хмурые светодиодные фары.

Его профиль длиннее и ниже, чем у Encore GX, но это связано не только с линией крыши; у него меньше объема вокруг колесных арок, а концы менее тупые и выпуклые.

Для Envista доступны три комплектации: Preferred, ST и Avenir. ST имеет темную решетку радиатора и окрашенные в черный цвет крылья, крышки зеркал и 18-дюймовые колеса, а Avenir отличается отделкой в цвет кузова и решеткой радиатора из яркого металла с соответствующими 19-дюймовыми колесами.

Интерьер Envista похож на интерьер Encore GX, с небольшими отличиями в обивке панелей и обрамлении экрана. Он оснащен 8-дюймовым дисплеем приборов и 11-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Варианты комплектации имеют разную отделку верха: в ST — синюю, а в Avenir — более геометричную серую. Объем багажного отделения составляет 20,7 кубических футов за задними сиденьями и 42 кубических фута при сложенных сиденьях.

Envista использует платформу Trax и имеет только один вариант силового агрегата: турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 136 лошадиных сил и 162 фунт-фут крутящего момента.

Он поставляется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса. Доступны две схемы подвески: простая торсионная балка и подвеска Watts, которая является стандартной для всех Avenirs с 19-дюймовыми колесами.

Цены на Envista разумны: базовая комплектация Preferred начинается от $23 495, включая стоимость доставки. Стоимость комплектации ST начинается от $25 195, а Avenir достигает $29 695, при этом разница между Envista и Encore GX составляет около $3 000 на каждом уровне отделки. Envista будет доступна для заказа этим летом.

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The 2024 Buick Envista Avenir Is A Stylish "Coupified" SUV At An Attainable Price