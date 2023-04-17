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Buick Envista 2024 года представлен как симпатичный и вполне доступный кроссовер-купе

2:55
Авто

Компания Buick представила новую модель в своем модельном ряду — Envista 2024, которая служит вариантом начального уровня для бренда. В отличие от традиционных кроссоверов, Envista имеет купеобразную линию крыши, но имеет много общих черт со своим механическим близнецом, Chevy Trax.

Buick Envista 2024 года представлен как симпатичный и вполне доступный кроссовер-купе

Его базовая цена составляет менее 24 000 долларов, что делает его доступным вариантом.

Envista имеет язык дизайна Wildcat EV, который включает большую, хмурую решетку радиатора и хмурые светодиодные фары.

Его профиль длиннее и ниже, чем у Encore GX, но это связано не только с линией крыши; у него меньше объема вокруг колесных арок, а концы менее тупые и выпуклые.

Для Envista доступны три комплектации: Preferred, ST и Avenir. ST имеет темную решетку радиатора и окрашенные в черный цвет крылья, крышки зеркал и 18-дюймовые колеса, а Avenir отличается отделкой в цвет кузова и решеткой радиатора из яркого металла с соответствующими 19-дюймовыми колесами.

Интерьер Envista похож на интерьер Encore GX, с небольшими отличиями в обивке панелей и обрамлении экрана. Он оснащен 8-дюймовым дисплеем приборов и 11-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Варианты комплектации имеют разную отделку верха: в ST — синюю, а в Avenir — более геометричную серую. Объем багажного отделения составляет 20,7 кубических футов за задними сиденьями и 42 кубических фута при сложенных сиденьях.

Envista использует платформу Trax и имеет только один вариант силового агрегата: турбированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 136 лошадиных сил и 162 фунт-фут крутящего момента.

Он поставляется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса. Доступны две схемы подвески: простая торсионная балка и подвеска Watts, которая является стандартной для всех Avenirs с 19-дюймовыми колесами.

Цены на Envista разумны: базовая комплектация Preferred начинается от $23 495, включая стоимость доставки. Стоимость комплектации ST начинается от $25 195, а Avenir достигает $29 695, при этом разница между Envista и Encore GX составляет около $3 000 на каждом уровне отделки. Envista будет доступна для заказа этим летом. 

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The 2024 Buick Envista Avenir Is A Stylish "Coupified" SUV At An Attainable Price
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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