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Volvo EX90 обеспечит солнечный свет SunLike для пассажиров и грузов

2:34
Авто

Volvo объявила, что предстоящий аккумуляторный универсал EX90 будет оснащен новой функцией, ориентированной на человека, — светом, похожим на солнечный. Светодиодные фары разработаны корейской компанией Seoul Semiconductor и называются SunLike, благодаря своей немерцающей конструкции, излучающей свет, похожий на дневной свет планеты.

Volvo EX90 обеспечит солнечный свет SunLike для пассажиров и грузов

В фарах используется новая архитектура диодов, фиолетовый эмиттер и другие люминофоры, заменяющие привычные желтые. По словам Volvo, новые фары обеспечат более мягкое для глаз освещение в автомобиле, с меньшим отражением в условиях низкой освещенности и более естественной передачей цвета и текстуры.

Технология освещения уже нашла свое применение в некоторых музеях, где кураторы стремятся улучшить цветопередачу произведений искусства. Впервые для автомобильного применения 72 светодиода SunLike будут размещены по всему салону EX90, освещая недекоративные светильники на потолке салона, полу, в карманах дверей и багажнике.

Использование светодиодов SunLike дополняет язык дизайна интерьера автомобиля и прогрессивные материалы, включая переработанную синтетическую ткань, древесину, сертифицированную Лесным попечительским советом, и овечью шерсть, выращенную в экологически чистых условиях.

Polestar 3, еще один предстоящий электромобиль от Volvo, также будет оснащен лампами SunLike.

Семиместный двухмоторный EX90 имеет запас хода до 300 миль и будет производиться на заводе Volvo в Южной Каролине в конце этого года. Безопасность является главным приоритетом в EX90: камеры, радар, лидар и программное обеспечение на базе Nvidia позволяют обнаруживать объекты с сантиметровой точностью на расстоянии до 250 метров, даже при ярком солнечном свете или в полной темноте.

Volvo описывает EX90 как "высокотехнологичный компьютер на колесах", который может обновляться с помощью обновления программного обеспечения по воздуху, что позволяет ему оставаться на переднем крае технологий.

Предварительные заказы на EX90 уже открыты, а цена хорошо оснащенных моделей составляет менее 80 000 долларов. Поставки начнутся в начале 2024 года.

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Volvo EX90 2024 года - это новый флагманский люксовый электро кроссовер Volvo
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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