Председатель совета директоров Ferrari сообщает о рекордных заказах "вплоть до" 2024 года

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Во время собрания акционеров Ferrari председатель совета директоров Джон Элканн сообщил, что портфель заказов на модели компании установил новый рекорд, причем заказы будут поступать вплоть до следующего года.

Элканн объяснил этот успех выпуском двух новых моделей: подключаемого гибридного автомобиля 296 GTS и четырехместного автомобиля Purosangue, которые значительно расширили ассортимент продукции Ferrari.

По словам Элканна, на эти модели поступило беспрецедентное количество заказов, которых, как ожидается, хватит до 2024 года.

Кроме того, Ferrari планирует представить 15 новых моделей в период с 2023 по 2026 год, а первый полностью электрический автомобиль ожидается в 2025 году.

Хотя компания стремится к электрификации, она планирует продолжать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем.

Генеральный директор Бенедетто Винья также выразил свою поддержку плану Европейского союза по продлению производства автомобилей на электронном топливе после того, как в 2035 году будет прекращено производство автомобилей с ДВС.

Винья считает, что электронное топливо может продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания и, в сочетании с их более высокой энергоэффективностью, может помочь снизить выбросы CO2.

Для достижения этих целей Ferrari будет использовать "избранные партнерства" для своей промышленной и инновационной стратегии.

Однако компания продолжит разрабатывать и производить основные компоненты, такие как электрический двигатель, блок батарей и инверторы, собственными силами.

Инвесторы Ferrari утвердили пакет вознаграждений высшего руководства за прошлый год. Общая сумма вознаграждения Виньи составила около 5 млн евро ($5,5 млн), включая примерно 1 млн евро в виде долгосрочных поощрений на основе акций.

В заключение следует отметить, что постоянный успех Ferrari обусловлен ее приверженностью инновациям и диверсификации, о чем свидетельствует рекордное количество заказов на ее последние модели.

Фокус компании на электрификацию и партнерство поможет снизить выбросы CO2 и продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания.

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