Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Volvo EX90 обеспечит солнечный свет SunLike для пассажиров и грузов
Алкснис: Россия в Донбассе физически уничтожит самых отмороженных русофобов
"Ак Барс" одержал уверенную победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии кубка Гагарина
Опубликованы кадры спасения российского Т-72 от украинского FPV-дрона с боеприпасом для РПГ-7 в районе Марьинки
По словам Анчелотти, "Реал" — король Лиги чемпионов, и мы стремимся внести свой вклад, добавив еще один трофей в нашу коллекцию
Побег Фёдорова и Могильного из СССР: комментарий Валерия Каменского
Певец Николай Басков после намёков на новый роман публично поцеловал в губы Любовь Успенскую
El País: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке решающего наступления
Кампуш и владельцы "ПСЖ" , которые хотят видеть тренером Зидана, на этой неделе обсудят будущее Гальте

Председатель совета директоров Ferrari сообщает о рекордных заказах "вплоть до" 2024 года

2:36
Авто

Во время собрания акционеров Ferrari председатель совета директоров Джон Элканн сообщил, что портфель заказов на модели компании установил новый рекорд, причем заказы будут поступать вплоть до следующего года.

Председатель совета директоров Ferrari сообщает о рекордных заказах "вплоть до" 2024 года

Элканн объяснил этот успех выпуском двух новых моделей: подключаемого гибридного автомобиля 296 GTS и четырехместного автомобиля Purosangue, которые значительно расширили ассортимент продукции Ferrari.

По словам Элканна, на эти модели поступило беспрецедентное количество заказов, которых, как ожидается, хватит до 2024 года.

Кроме того, Ferrari планирует представить 15 новых моделей в период с 2023 по 2026 год, а первый полностью электрический автомобиль ожидается в 2025 году.

Хотя компания стремится к электрификации, она планирует продолжать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в обозримом будущем.

Генеральный директор Бенедетто Винья также выразил свою поддержку плану Европейского союза по продлению производства автомобилей на электронном топливе после того, как в 2035 году будет прекращено производство автомобилей с ДВС.

Винья считает, что электронное топливо может продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания и, в сочетании с их более высокой энергоэффективностью, может помочь снизить выбросы CO2.

Для достижения этих целей Ferrari будет использовать "избранные партнерства" для своей промышленной и инновационной стратегии.

Однако компания продолжит разрабатывать и производить основные компоненты, такие как электрический двигатель, блок батарей и инверторы, собственными силами.

Инвесторы Ferrari утвердили пакет вознаграждений высшего руководства за прошлый год. Общая сумма вознаграждения Виньи составила около 5 млн евро ($5,5 млн), включая примерно 1 млн евро в виде долгосрочных поощрений на основе акций.

В заключение следует отметить, что постоянный успех Ferrari обусловлен ее приверженностью инновациям и диверсификации, о чем свидетельствует рекордное количество заказов на ее последние модели.

Фокус компании на электрификацию и партнерство поможет снизить выбросы CO2 и продлить срок службы двигателей внутреннего сгорания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обзор Ferrari Purosangue. 4-дверный внедорожник/кроссовер с V12?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": врач Кабаненко заявила, что вегетососудистая дистония не является заболеванием
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Армия РФ нанесла мощнейший бомбовый удар по ВСУ на фронте
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Названы шесть привычек в питании, замедляющих старение после 50 лет
Последние материалы
El País: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке решающего наступления
Кампуш и владельцы "ПСЖ" , которые хотят видеть тренером Зидана, на этой неделе обсудят будущее Гальте
Попытавшийся прорваться в Брянскую область украинский диверсант подорвался на минном поле
"Клубы РПЛ должны ориентироваться на "Зенит"" — Евгений Бушманов
Hogwarts Legacy: Секрет гостиной Пуффендуя
Яна Поплавская: Пугачёва отречётся от Галкина* и вернётся в Россию
VW хочет отложить введение стандартов выбросов в ЕС до 2026 года
Глава Минфина США: санкции могут подорвать мировую гегемонию доллара
Врач Абакумов предупредил об опасности кори
Креативный директор Halo присоединился к Netflix Games
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников