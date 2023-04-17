VW хочет отложить введение стандартов выбросов в ЕС до 2026 года

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Volkswagen обратился в Европейский союз с просьбой отложить введение новых стандартов на выбросы вредных веществ по крайней мере до осени 2026 года, что чуть более чем на год позже первоначально запланированного срока.

Цель состоит в том, чтобы все новые автомобили соответствовали стандартам к осени 2027 года. В позиционном документе автопроизводитель заявил, что он сможет уложиться в эти сроки при условии, что закон будет принят в середине 2024 года, что даст автопроизводителям два года для начала внедрения предложенных стандартов и три года для охвата всего парка новых автомобилей.

В этом году страны Европейского союза и законодатели обсудят предложения "Евро-7" по ужесточению ограничений на выхлопы легковых автомобилей, большегрузных автомобилей и автобусов, включая оксид азота и угарный газ. Европейские автопроизводители сопротивляются предлагаемым нормам выбросов, утверждая, что они слишком дороги и их невозможно внедрить в том темпе, который ожидает Европейская комиссия.

Однако Комиссия считает, что эти меры необходимы как можно скорее, чтобы снизить вредные выбросы, пока автомобили с двигателем внутреннего сгорания продолжают ездить.

Если бы новые стандарты были введены с июля 2025 года, это привело бы к остановке производства многих моделей по всей Европе на несколько месяцев, согласно документу о позиции Volkswagen, опубликованному в четверг.

Volkswagen также предложил отложить введение других аспектов правил, таких как ограничения на мельчайшие твердые частицы от износа тормозов и шин, не указав конкретной даты.

В заявлении объясняется, что требуется несколько лет из-за отсутствия поставщиков или промышленного производства шин, отвечающих новым требованиям.

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