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VW хочет отложить введение стандартов выбросов в ЕС до 2026 года

2:02
Авто

Volkswagen обратился в Европейский союз с просьбой отложить введение новых стандартов на выбросы вредных веществ по крайней мере до осени 2026 года, что чуть более чем на год позже первоначально запланированного срока.

VW хочет отложить введение стандартов выбросов в ЕС до 2026 года

Цель состоит в том, чтобы все новые автомобили соответствовали стандартам к осени 2027 года. В позиционном документе автопроизводитель заявил, что он сможет уложиться в эти сроки при условии, что закон будет принят в середине 2024 года, что даст автопроизводителям два года для начала внедрения предложенных стандартов и три года для охвата всего парка новых автомобилей.

В этом году страны Европейского союза и законодатели обсудят предложения "Евро-7" по ужесточению ограничений на выхлопы легковых автомобилей, большегрузных автомобилей и автобусов, включая оксид азота и угарный газ. Европейские автопроизводители сопротивляются предлагаемым нормам выбросов, утверждая, что они слишком дороги и их невозможно внедрить в том темпе, который ожидает Европейская комиссия.

Однако Комиссия считает, что эти меры необходимы как можно скорее, чтобы снизить вредные выбросы, пока автомобили с двигателем внутреннего сгорания продолжают ездить.

Если бы новые стандарты были введены с июля 2025 года, это привело бы к остановке производства многих моделей по всей Европе на несколько месяцев, согласно документу о позиции Volkswagen, опубликованному в четверг.

Volkswagen также предложил отложить введение других аспектов правил, таких как ограничения на мельчайшие твердые частицы от износа тормозов и шин, не указав конкретной даты.

В заявлении объясняется, что требуется несколько лет из-за отсутствия поставщиков или промышленного производства шин, отвечающих новым требованиям.

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Привезли Volkswagen T-Roc из Германии, совсем не скучный!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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