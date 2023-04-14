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Внедорожник Chevy Corvette 2025 года будет оснащаться ДВС, а не только электромобилем

3:19
Авто

Car & Driver опубликовал новые слухи о возможном выпуске внедорожника Corvette. В ноябре прошлого года журнал сообщил, что в разработке находится полностью электрический внедорожник Corvette на базе Ultium, но, согласно последним источникам, внедорожник будет оснащен ДВС (двигателями внутреннего сгорания).

Внедорожник Chevy Corvette 2025 года будет оснащаться ДВС, а не только электромобилем

Как сообщается, внедорожник будет использовать ту же платформу Alpha Platform, которая используется в высокопроизводительных автомобилях GM, таких как Cadillac CT4 и CT5, а также Chevrolet Camaro.

Такой выбор архитектуры особенно интересен, поскольку GM разработал Alpha для своих продуктов, ориентированных на водителя, и никогда не использовал ничего крупнее, чем Cadillac CTS предыдущего поколения. Костям платформы Alpha уже 11 лет, но они все еще пригодны для использования, о чем свидетельствует недавнее включение CT4 Blackwing и CT5 Blackwing в последний список 10 лучших по версии C/D.

Журнал также сообщает, что внедорожник Corvette может быть двух размеров и оснащен рядом из трех двигателей с четырьмя различными уровнями мощности. Эти двигатели предназначены для конкуренции с внедорожниками Porsche Macan и Cayenne. Меньшая модель SUV будет оснащаться турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил, а большая модель — двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 лошадиных сил, 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 500 лошадиных сил или двигателем V8 объемом 6,2 л с наддувом мощностью 682 лошадиные силы.

Меньшая модель внедорожника будет стоить около 60 000 долларов и может быть модернизирована до шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. Стоит отметить, что все это пока только слухи.

Также ходят слухи, что GM выпустит электрические варианты седана и внедорожника, которые будут конкурировать с Audi E-Tron GT и Porsche Taycan.

Электрические модели будут оснащены передовыми технологиями, включая аккумуляторные батареи с высокой плотностью энергии, сверхбыстрое программное обеспечение, запатентованную концепцию охлаждения, миниатюрные компоненты, сверхэффективные инверторы, высокооборотные электродвигатели, 800-вольтовую электрическую систему, обеспечивающую до 350 кВт мощности зарядки, двухступенчатую трансмиссию, тормозную систему brake-by-wire, многорежимное четырехколесное рулевое управление и векторизацию крутящего момента.

Пока неясно, будет ли GM использовать подход, предложенный бывшим вице-председателем GM Бобом Лутцем, который предложил разработать специальную архитектуру для супермощного, легкого и дорогого внедорожника Corvette.

Тем не менее, очевидно, что бренд Corvette стремится расширить свой модельный ряд за счет внедорожника, и мы можем ожидать более подробной информации об этой разработке в конце этого года.

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New 2025 Corvette SUV | Would You Buy One?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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