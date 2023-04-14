Внедорожник Chevy Corvette 2025 года будет оснащаться ДВС, а не только электромобилем

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Car & Driver опубликовал новые слухи о возможном выпуске внедорожника Corvette. В ноябре прошлого года журнал сообщил, что в разработке находится полностью электрический внедорожник Corvette на базе Ultium, но, согласно последним источникам, внедорожник будет оснащен ДВС (двигателями внутреннего сгорания).

Как сообщается, внедорожник будет использовать ту же платформу Alpha Platform, которая используется в высокопроизводительных автомобилях GM, таких как Cadillac CT4 и CT5, а также Chevrolet Camaro.

Такой выбор архитектуры особенно интересен, поскольку GM разработал Alpha для своих продуктов, ориентированных на водителя, и никогда не использовал ничего крупнее, чем Cadillac CTS предыдущего поколения. Костям платформы Alpha уже 11 лет, но они все еще пригодны для использования, о чем свидетельствует недавнее включение CT4 Blackwing и CT5 Blackwing в последний список 10 лучших по версии C/D.

Журнал также сообщает, что внедорожник Corvette может быть двух размеров и оснащен рядом из трех двигателей с четырьмя различными уровнями мощности. Эти двигатели предназначены для конкуренции с внедорожниками Porsche Macan и Cayenne. Меньшая модель SUV будет оснащаться турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил, а большая модель — двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 лошадиных сил, 6,2-литровым двигателем V8 мощностью 500 лошадиных сил или двигателем V8 объемом 6,2 л с наддувом мощностью 682 лошадиные силы.

Меньшая модель внедорожника будет стоить около 60 000 долларов и может быть модернизирована до шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. Стоит отметить, что все это пока только слухи.

Также ходят слухи, что GM выпустит электрические варианты седана и внедорожника, которые будут конкурировать с Audi E-Tron GT и Porsche Taycan.

Электрические модели будут оснащены передовыми технологиями, включая аккумуляторные батареи с высокой плотностью энергии, сверхбыстрое программное обеспечение, запатентованную концепцию охлаждения, миниатюрные компоненты, сверхэффективные инверторы, высокооборотные электродвигатели, 800-вольтовую электрическую систему, обеспечивающую до 350 кВт мощности зарядки, двухступенчатую трансмиссию, тормозную систему brake-by-wire, многорежимное четырехколесное рулевое управление и векторизацию крутящего момента.

Пока неясно, будет ли GM использовать подход, предложенный бывшим вице-председателем GM Бобом Лутцем, который предложил разработать специальную архитектуру для супермощного, легкого и дорогого внедорожника Corvette.

Тем не менее, очевидно, что бренд Corvette стремится расширить свой модельный ряд за счет внедорожника, и мы можем ожидать более подробной информации об этой разработке в конце этого года.

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New 2025 Corvette SUV | Would You Buy One?