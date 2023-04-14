Обновленный Porsche Cayenne 2024 года дразнит своим лицом

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18 апреля начнется выставка Auto Shanghai, одной из главных достопримечательностей которой станет обновленный Porsche Cayenne. Недавно компания Porsche опубликовала снимок интерьера автомобиля, который демонстрирует значительную реконструкцию, вдохновленную Taycan.

Об этом свидетельствует горизонтальный ряд экранов, кнопочный запуск двигателя вместо традиционного для Porsche поворота ключа и другие усовершенствования. Экстерьер также претерпел значительные изменения, демонстрируя еще большее восхищение Taycan.

Новейшие фары HD Matrix от Porsche занимают более тонкие и широкие корпуса, которые могут быть доступны в качестве премиум-опции. Однако некоторые прототипы были замечены с менее причудливой версией четырехсекционных фар.

Более того, дневные ходовые огни были перемещены в верхнюю часть более внушительной решетки радиатора, которая была разделена на три части, с более толстыми стойками в некоторых комплектациях.

Отчет Autocar о тест-драйве показывает, что в обновленном Cayenne есть гораздо больше, чем просто обновленный экстерьер. Porsche переработал линейку двигателей снизу вверх, внеся существенные изменения в автомобиль. 3,0-литровый V6 в базовом Cayenne, как сообщается, получит увеличение мощности с 335 л. с. и 332 фунт-фут крутящего момента до 349 л. с. и 369 фунт-фут, хотя окончательная мощность будет зависеть от рынка.

В модели Cayenne S 2,9-литровый V6 от Audi будет заменен на 4,0-литровый V8 от Porsche, что приведет к увеличению мощности с 434 л. с. и 405 фунт-фут до 469 л. с. и 443 фунт-фут. Аналогично, 4,0-литровый двигатель Cayenne Turbo GT, как ожидается, увеличится с 631 л. с. и 626 фунт-фут до 651 л. с. без ущерба для крутящего момента. Гибридные силовые агрегаты Cayenne, подвеска, заднее рулевое управление и размеры колес претерпят изменения.

Переход Porsche на электромобили оказал более значительное влияние на Cayenne, чем ожидалось. Продлив срок службы внедорожника и взяв на себя обязательства по созданию электрической версии, руководство компании предоставило инженерам большую свободу действий.

Porsche утверждает, что они разрабатывали обновленную модель, как будто это новый продукт, и что прототипы прошли более 2,5 миллионов миль испытаний. Отчет Autocar предоставляет дополнительную информацию об изменениях.

Наконец, Cayenne впервые появится на публике 18 апреля в Китае, где и развернется вся дальнейшая история.

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Новый Porsche Cayenne 2024. Вот это сюрприз.