УАЗ представил специальную версию "Буханки" под названием "Ривьера" для любителей автопутешествий

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УАЗ подготовил специальную версию модели "Буханка" для путешественников под названием УАЗ-3909 Riviera, ряд модификаций которой был представлен заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко во время его визита на Ульяновский автомобильный завод.

Алексей Спирин, сменивший Адиля Ширинова на посту главы УАЗа в феврале этого года, лично показал ему "Буханку". Он раскрыл некоторые характеристики "Буханки" и отметил, что ее можно ремонтировать самостоятельно, получив одобрение Чернышенко.

Ривьера "Буханка" будет выпущена одним из партнеров УАЗа, а не самим УАЗом. Подробностей о туристической модели пока мало, но от стандартного фургона она отличается двухцветной серо-синей окраской, табличкой с названием модели над решеткой с симметричными прорезями и новыми легкосплавными дисками. В салоне установлены более удобные сиденья.

Буханка", которая выпускается практически без изменений с 1965 года, оснащается 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а трансмиссия — неполный рабочий день.

Помимо фургона, Чернышенко показали еще несколько модифицированных автомобилей, в том числе электромобиль EVM PRO на базе УАЗ "Профи", серийное производство которого началось накануне в особой экономической зоне "Технополис Москва". Автомобиль, грузоподъемностью до 3,5 тонн, может проехать до 300 километров без подзарядки. Утверждается, что 70% используемых в нем компонентов — отечественные.

Наслаждайтесь отдыхом на природе в стиле УАЗ-3909 "Ривьера

Если вы любитель автопутешествий, то УАЗ-3909 "Ривьера" — идеальный автомобиль для вас. УАЗ представил специальную версию своей модели "Буханка" — УАЗ-3909 "Ривьера", которая предназначена для путешественников, желающих стильно провести время на природе. Эта модель может похвастаться рядом модификаций, которые делают ее более комфортной и надежной, чем стандартный фургон, и она обязательно привлечет внимание, куда бы вы ни отправились.

Выделяйтесь благодаря двухцветной цветовой гамме и табличке с названием модели

УАЗ-3909 Riviera мгновенно узнаваем благодаря двухцветной серо-синей цветовой гамме, которая отличает его от стандартного фургона. Кроме того, над решеткой с симметричными прорезями расположена табличка с названием модели, так что вы сможете похвастаться своим автомобилем специального выпуска, где бы вы ни находились.

Наслаждайтесь более комфортной ездой с обновленными сиденьями

Одной из самых значительных модификаций УАЗ-3909 Riviera является установка более удобных сидений. Независимо от того, едете ли вы за рулем несколько часов подряд или отправляетесь в короткую поездку, вы оцените дополнительный комфорт и поддержку, которые обеспечивают эти сиденья. Они предназначены для того, чтобы вам было удобно и спокойно даже на самой ухабистой дороге.

Путешествуйте с уверенностью благодаря возможностям независимого ремонта

Одним из самых значительных преимуществ автомобиля УАЗ-3909 "Ривьера" является возможность самостоятельного ремонта. Это означает, что если в дороге у вас возникнут какие-либо проблемы, вы сможете устранить их самостоятельно, не прибегая к услугам механика.

Это поможет вам сэкономить время, деньги и хлопоты, а также даст вам уверенность в том, что вы сможете отправиться на UAZ-3909 Riviera даже в самое сложное путешествие.

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УАЗ 3909. Стоит ли покупать?