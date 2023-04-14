Дилеры Lada сообщают о нехватке доступных моделей с высокой наценкой

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О дефиците популярных моделей Lada сообщают российские дилерские центры. По данным Autonews, в московских дилерских центрах автомобили этой отечественной марки продаются заметно дороже рекомендованных розничных цен.

Кроме того, наблюдается дефицит самых дешевых комплектаций нескольких моделей. В частности, в особенно сложном положении оказались Lada Vesta и Lada Largus, запасы которых до сих пор не пополнены.

Lada Granta, с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и без ABS, на сайте АвтоВАЗа стоит от 678,3 тысячи рублей. Однако дилеры просят за этот же автомобиль 806,9 тысяч рублей.

Дилерские центры предлагают скидку в 50 тысяч рублей, такую же выгоду при обмене автомобиля, а также напоминают о программе льготного автокредитования.

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) модели Granta Comfort начинается от 800,9 тыс. рублей, но дилеры предлагают ее за 850,9 тыс. рублей.

Lada Niva Travel, также без ABS и подушек безопасности, имеет стартовую цену 1,01 млн рублей, но крупный дилерский центр продает внедорожник минимум за 1,09 млн рублей. Дилер также предупредил, что начальных моделей Niva Travel осталось очень мало.

С Niva Legend ситуация еще хуже: базовой версии не было в наличии в двух дилерских центрах, а в третьем за нее просили 880,9 тысяч рублей, несмотря на то, что официальная стартовая цена составляет 821,9 тысяч рублей.

Особенно остро ощущается дефицит флагманской Vesta от Lada, производство которой стартовало в начале марта. Седан со 106-сильным двигателем, во второй по стоимости версии Comfort, стоит 1,9 миллиона рублей, в то время как цена АвтоВАЗа составляет 1,18 миллиона рублей. Универсал стоит почти два миллиона рублей. Ожидается, что Vesta снова начнет появляться в дилерских центрах в мае.

Обсуждая проблему нехватки доступных моделей Lada и высоких наценок, очевидно, что на покупателях эта ситуация отразилась негативно. Из-за отсутствия моделей начального уровня покупатели не могут позволить себе автомобили этой отечественной марки, что может привести к тому, что они начнут искать альтернативные варианты.

Высокая наценка, которая может достигать 20%, может вообще оттолкнуть потенциальных покупателей от приобретения автомобилей Lada.

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