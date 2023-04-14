Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу: Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин в ходе проверки
Президент США Байден ведёт незаконную войну с Россией, как считает телеканал Fox News
Хакеры опубликовали состав оперативной группировки войск ВСУ "Харьков"
УАЗ представил специальную версию "Буханки" под названием "Ривьера" для любителей автопутешествий
РИА Новости: решающая битва США, России и Китая за Европу только начинается
Всемирный банк полагает, что рубль может стать альтернативой доллару
Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери Аллы Пугачёвой: "Камни с неба будут лететь, Алла будет петь"
ВКС России при помощи БПЛА нанесли удар по колонне военной техники ВС Украины
Шойгу: Тихоокеанский флот приведён в высшую степень боеготовности из-за внезапной проверки

Дилеры Lada сообщают о нехватке доступных моделей с высокой наценкой

2:54
Авто

О дефиците популярных моделей Lada сообщают российские дилерские центры. По данным Autonews, в московских дилерских центрах автомобили этой отечественной марки продаются заметно дороже рекомендованных розничных цен.

Дилеры Lada сообщают о нехватке доступных моделей с высокой наценкой

Кроме того, наблюдается дефицит самых дешевых комплектаций нескольких моделей. В частности, в особенно сложном положении оказались Lada Vesta и Lada Largus, запасы которых до сих пор не пополнены.

Lada Granta, с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и без ABS, на сайте АвтоВАЗа стоит от 678,3 тысячи рублей. Однако дилеры просят за этот же автомобиль 806,9 тысяч рублей.

Дилерские центры предлагают скидку в 50 тысяч рублей, такую же выгоду при обмене автомобиля, а также напоминают о программе льготного автокредитования.

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) модели Granta Comfort начинается от 800,9 тыс. рублей, но дилеры предлагают ее за 850,9 тыс. рублей.

Lada Niva Travel, также без ABS и подушек безопасности, имеет стартовую цену 1,01 млн рублей, но крупный дилерский центр продает внедорожник минимум за 1,09 млн рублей. Дилер также предупредил, что начальных моделей Niva Travel осталось очень мало.

С Niva Legend ситуация еще хуже: базовой версии не было в наличии в двух дилерских центрах, а в третьем за нее просили 880,9 тысяч рублей, несмотря на то, что официальная стартовая цена составляет 821,9 тысяч рублей.

Особенно остро ощущается дефицит флагманской Vesta от Lada, производство которой стартовало в начале марта. Седан со 106-сильным двигателем, во второй по стоимости версии Comfort, стоит 1,9 миллиона рублей, в то время как цена АвтоВАЗа составляет 1,18 миллиона рублей. Универсал стоит почти два миллиона рублей. Ожидается, что Vesta снова начнет появляться в дилерских центрах в мае.

Обсуждая проблему нехватки доступных моделей Lada и высоких наценок, очевидно, что на покупателях эта ситуация отразилась негативно. Из-за отсутствия моделей начального уровня покупатели не могут позволить себе автомобили этой отечественной марки, что может привести к тому, что они начнут искать альтернативные варианты.

Высокая наценка, которая может достигать 20%, может вообще оттолкнуть потенциальных покупателей от приобретения автомобилей Lada.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лада Гранта без АБС и подушек: цена, оснащение, как едет? / Упрощенная Lada Granta 2022 тест и обзор
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Зеленский объявил войну региональным руководителям

Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.

РИА Новости: под ударом Зеленского оказались все ключевые города Украины
РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
В США замечен захваченный на Украине российский танк
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
В СНБО Украины назвали условие для окончания СВО
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Картаполов заявил о "вое пропиндосской шушеры" после закона о повестках
В Патриаршем соборе начало кровоточить распятие Иисуса Христа
"Какой позор": немцы раскритиковали заявление Бербок о Путине
"Какой позор": немцы раскритиковали заявление Бербок о Путине
Последние материалы
Президент США Байден ведёт незаконную войну с Россией, как считает телеканал Fox News
Хакеры опубликовали состав оперативной группировки войск ВСУ "Харьков"
УАЗ представил специальную версию "Буханки" под названием "Ривьера" для любителей автопутешествий
Ваша пожилая кошка может сопротивляться появлению нового котёнка в доме: он чужак
РИА Новости: решающая битва США, России и Китая за Европу только начинается
Всемирный банк полагает, что рубль может стать альтернативой доллару
Дилеры Lada сообщают о нехватке доступных моделей с высокой наценкой
Кристина Орбакайте выпустила песню в поддержку своей матери Аллы Пугачёвой: "Камни с неба будут лететь, Алла будет петь"
ВКС России при помощи БПЛА нанесли удар по колонне военной техники ВС Украины
Шойгу: Тихоокеанский флот приведён в высшую степень боеготовности из-за внезапной проверки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников