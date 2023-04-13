Переименование Lada обратно в "Жигули": Предложение российского законодателя

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский законодатель Виталий Милонов предложил переименовать Lada в ее первоначальное название "Жигули". По мнению Милонова, российские автопроизводители должны отказаться от использования латинского алфавита в названии своих автомобилей.

Он считает, что распространенное мнение о том, что марки, использующие латиницу в названии, более привлекательны для покупателей, ошибочно.

По его мнению, отечественные автопроизводители должны использовать родной язык для наименования своих автомобилей.

Мнение Милонова об использовании латинского алфавита в нейминге — не более чем шаблон, навязанный Западом. Он заявил, что одним из первых приобрел новую Lada Vesta, которую он называет "Жигули".

Законодатель подчеркнул, что такое название неудобно для иностранцев, поэтому "Лада" выбрала более лаконичное название для своих автомобилей за рубежом.

Возрождение марки "Жигули" — идея не новая. В прошлом году эксперты предположили, что бренд может вернуться в Россию после возрождения "Москвича".

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