Toyota объединилась с Exxon для разработки бензина с низким содержанием углерода

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Синтетический бензин и электронное топливо уже давно стали набившими оскомину словами. Например, компания Porsche создала завод по производству синтетического топлива в Южной Америке, который производит топливо, способное приводить в движение автомобили, не требуя модификации трансмиссии.

Согласно отчету Automotive News, Toyota в партнерстве с Exxon занялась разработкой "чистого" топлива, и их работа может потенциально снизить выбросы парниковых газов от двигателей внутреннего сгорания на 75%.

Компании заявили, что их топливо начинается с более чистого сырья, которое используется для переработки бензина.

Они объединяют это сырье с этанолом и возобновляемой биомассой, используя более экологичный процесс, чем традиционное производство бензина.

Эндрю Мэдден, вице-президент Exxon по стратегии и планированию, заявил, что топливо показало многообещающие результаты в ходе первых испытаний, но все еще "находится на стадии тестирования".

Прежде чем альтернативное топливо станет коммерчески доступным, необходимо получить разрешение регулирующих и юридических органов, что может занять несколько лет.

Toyota всегда поддерживала многосторонний подход к автомобилям с нулевым уровнем выбросов и недавно предложила значительно расширить электрический диапазон для PHEV.

Это неудивительно, учитывая, что компания уделяет особое внимание экологически чистой энергии. Тем не менее, ни одна из компаний не обладает большим послужным списком, когда дело доходит до воплощения инновационных идей в коммерческий успех.

Как отмечает Automotive News, Toyota инвестировала значительные средства в технологию водородных топливных элементов, но пока не смогла добиться успеха с такими автомобилями, как Mirai, который в настоящее время доступен только в Калифорнии, где редко встречаются водородные заправочные станции.

Компания Exxon однажды провозгласила водоросли следующей большой вещью, которая заменит дизельное топливо, но через несколько лет отказалась от этой идеи после того, как шумиха утихла.

Будет интересно посмотреть, как будет развиваться сочетание EV, чистого топлива и других альтернативных видов топлива в течение следующих нескольких лет.

Некоторые автопроизводители полностью привержены EV, в то время как другие, как Toyota, придерживаются своих взглядов на другие источники топлива. Однако для значительного снижения выбросов, чтобы оказать существенное влияние, скорее всего, потребуется разносторонний подход.

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Краткая история компании: ExxonMobil