Это совершенно новая Tesla Model 3?

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Tesla известна своим нестандартным подходом к производству автомобилей. В отличие от большинства других автомобильных компаний, которые следуют традиционному циклу обновления моделей по годам, автомобили Tesla получают обновления на регулярной основе, иногда более одного раза в год. Однако есть признаки того, что седан Model 3 будет значительно обновлен.

На сабреддите r/Teslamotors появилась фотография частично раскрытой Model 3, которая, предположительно, является новой Model 3 под кодовым названием "Highland", ожидаемой к выпуску в конце этого года. Хотя подлинность изображения не может быть подтверждена, автомобиль имеет более четкие линии и новый дизайн фар, отличающийся от стиля нынешнего автомобиля. Некоторые зоркие наблюдатели отметили отсутствие матричных фар в комментариях на Reddit.

Tesla планирует обновить интерьер и силовой агрегат Model 3, чтобы повысить производительность и эффективность.

На фотографии показан измененный дизайн колес и приборная панель, расположенная наклонно к водителю, что является отличием от отсутствия традиционной приборной панели в нынешней Model 3 в пользу огромного экрана.

Tesla уже обновила производственные линии для Model Y, оснастив их системой крупного литья, которая упрощает процесс производства и повышает эффективность.

Хотя компания подтвердила, что эта технология появится на производственных линиях Model 3, она не объявила конкретную дату и масштабы.

Учитывая трудности, связанные с наращиванием производства литейной системы, Tesla может приурочить переход на Model 3 к выпуску новой модели.

Следует отметить, что подлинность фотографии вызывает сомнения, и официального подтверждения от Tesla по поводу обновленной Model 3 нет. Тем не менее, если слухи верны, мы можем ожидать значительного обновления популярного седана Model 3 в конце этого года.

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NEW Tesla Model 3 LEAKED | First Look Exterior Redesign, Headlights and Bumper!