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Ford нацелился на рекорд скорости EV с прототипом Mustang Super Cobra Jet 1800

2:24
Авто

Mustang Cobra Jet от Ford вернулся, и он готов заявить о себе. Cobra Jet 1400 наэлектризовал заезд на четверть мили, показав 8,128 секунды в Норуолке, штат Огайо, в 2021 году. Теперь он претерпел изменения и снова появился под названием Super Cobra Jet 1800, воскресив нарицательное имя "Super", впервые появившееся в 1969 году.

Ford нацелился на рекорд скорости EV с прототипом Mustang Super Cobra Jet 1800

Теперь Ford готов участвовать в соревнованиях, надеясь не только превзойти время прохождения четверти мили, установленное Cobra Jet 1400, но и опередить любых других соперников, которые могут встать на его пути.

Марк Рашбрук, глобальный директор Ford Performance Motorsports, выразил свои мысли, сказав: "Мы всегда стремимся продвигать себя в каждом уголке мира автоспорта.

Драг-рейсинг остается ключевым испытательным полигоном для наших продуктов и технологий, и мы рады не только попытаться побить наш собственный рекорд на четверть мили, но и продемонстрировать постоянные разработки, которые мы делаем во всем мире электромобилей".

Оригинальный Cobra Jet 1400 был назван так из-за целевой мощности электродвигателей в 1 400 лошадиных сил, но Ford в итоге превзошел это число, выпустив Super Cobra Jet 1800, который производит заявленные 1 800 лошадиных сил. Х

отя в нем используются те же инверторы и двигатели, что и в предшественнике, он оснащен новой трансмиссией, а блок батарей был переработан и облегчен компаниями Ford Performance и MLe Racecars.

Шины большего размера и усиленная задняя часть помогают передавать мощность на землю. По словам Рашбрука, модификации аккумуляторной системы привели к снижению веса на сотни фунтов.

Компания Ford поставила перед Super Cobra Jet 1800 цель установить множество рекордов, включая рекорд самого быстрого полнокузовного электромобиля, самого быстрого электромобиля 0-100 км/ч и самого быстрого двухколесного электромобиля 0-100 км/ч на соревнованиях NHRA в конце этого сезона.

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Ford Reveals the Mustang Super Cobra Jet 1800 EV - 1,800 hp!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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