Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Walt Disney решил судится с Роном Десантисом  из-за "секс ориентации"
Матвейчев: попытка Маска сбежать из США в Россию закончится трагедией
Доброволец из Сербии Берич: издевательства над русскими стали идеологией для военных ВСУ
В Москве закрывают Красную площадь
Офис Зеленского не подтвердил получение ста процентов обещанного НАТО вооружения
Экс-ведущий Fox Карлсон выступил с первым обращением после увольнения: Скоро увидимся
Business Insider: ВС РФ уничтожат украинские аэродромы ещё до поставок F-16
Командир "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится поражением Киева
В США обвинили Байдена в бездействии и вредительстве: Ничего для экономики

Китайская компания FAW раскрыла цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России

3:10
Авто

Китайская компания FAW недавно раскрыла цены и технические характеристики своих последних моделей в России. Эти модели — кроссовер Bestune T55 и лифтбек Bestune B70, который производитель описывает как седан с кузовом типа "лифтбек".

Китайская компания FAW раскрыла цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России

Среднеразмерный внедорожник, который пришел на смену уходящему Bestune X40, будет продаваться в двух комплектациях, а 4,8-метровый лифтбек D-класса — в четырех. Рекомендованная розничная цена FAW Bestune T55 начинается от 2 289 000 рублей, а Bestune B70 — от 2 328 000 рублей.

Bestune T55

Обе версии кроссовера Bestune T55 оснащены 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль доступен только в переднеприводном исполнении. Базовая версия Beyond AT оснащается светодиодными фарами, люком с электроприводом, виртуальной приборной панелью и 12,3-дюймовым экраном мультимедиа. Сиденья и рулевое колесо отделаны кожей.

Второй уровень отделки, Transcend AT, добавляет панорамный люк, датчики света и дождя, электрическое сиденье водителя, камеры кругового обзора и систему предупреждения фронтального столкновения. Эта версия — единственная с подогревом передних сидений. Ее цена составляет 2 372 тысяч рублей.

Bestune B70

Лифтбек FAW Bestune B70 предлагается с тем же 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 160 лошадиных сил в паре с коробкой передач с двумя сцеплениями или с 2,0-литровым двигателем мощностью 217 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin в двух версиях высшего класса.

Версия начального уровня, AT Enjoyment, оснащается светодиодными фарами с функцией приветствия, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, кожаными сиденьями и рулевым колесом, зеркалами с электроприводом, таким же экраном мультимедиа и аудиосистемой с шестью динамиками.

В нее также входит набор ассистентов, включая систему помощи при старте на подъеме, контроль давления в шинах и многое другое. Он оснащен двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом в салон.

FAW представляет в России новые модели, включая кроссовер Bestune T55 и лифтбек Bestune B70. Эти автомобили оснащены мощными и экономичными двигателями, современными технологиями и высококачественными материалами. Ожидается, что благодаря привлекательным ценам и разнообразным характеристикам они будут успешно конкурировать на российском рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Китаец FAW Bestune T77 по Цене КРЕТЫ. Бестселлер Приехал? ОБЗОР
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ

ВСУ несут большие потери под Артёмовском.

Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Тихий кошмар ВСУшника. Снайпер ВС РФ рассказал про охоту в зоне СВО
Последние материалы
Business Insider: ВС РФ уничтожат украинские аэродромы ещё до поставок F-16
Китайская компания FAW раскрыла цены на новые кроссоверы и лифтбеки для России
Отзыв о Kia Seltos 2022 года: "Ужасное название. Отличный автомобиль!"
Командир "Ахмата" Алаудинов: контрнаступление ВСУ закончится поражением Киева
В США обвинили Байдена в бездействии и вредительстве: Ничего для экономики
РИА Новости: медик рассказал о страшном вреде "военных наркотиков" — универсальный солдат
Генерал Каволи: США обсудили с Украиной внезапное контрнаступления ВСУ. Но есть слабости
В Палате представителей США назвали Байдена странным: Не так должен действовать лидер
Рогов: ВСУ ускорили переброску войск под Орехов на Запорожье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников