Возрождение марки "Волга": Предложение топ-менеджера Porsche Путину

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Топ-менеджер компании Porsche предложил Владимиру Путину возродить бренд "Волга", выпуская под этим названием автомобили Skoda. Как сообщает Der Spiegel, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф отправил российскому лидеру необычное письмо, в котором он планировал заручиться поддержкой Путина для возобновления работы заводов Volkswagen.

Вольф утверждал, что договорился с автогигантом о производстве обновленных моделей Skoda Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq под брендом "Волга".

Возрождение бренда "Волга" кажется интригующей идеей, которая может вызвать ностальгические чувства у россиян, помнящих классические советские модели. Однако возникает ряд вопросов о практичности и жизнеспособности такого предприятия. Давайте подробнее рассмотрим это предложение и его последствия.

Предложение и его цели

Согласно источникам Der Spiegel, Вольф предложил провести рестайлинг автомобилей Skoda с "отличительными чертами" советских моделей "Волга" и "Победа". Он попросил российские власти выделить 60 миллиардов рублей на реализацию программы.

Предложение Вольфа направлено на решение двух проблем. Во-первых, оно направлено на возрождение марки "Волга", которая имеет историческое значение в российской автомобильной промышленности. Во-вторых, оно направлено на возобновление работы заводов Volkswagen, которые простаивают с прошлого года. Вольф хотел воспользоваться поддержкой Путина, чтобы убедить Volkswagen сотрудничать с "Волгой" и внести свой вклад в проект.

Реакция Volkswagen и Porsche

И Volkswagen, и Porsche отрицают свою осведомленность о письме Вольфа или его предложении Путину. Однако стоит отметить, что у Вольфа давние связи с "Группой ГАЗ". Он занимал пост директора отечественного автопроизводителя с 2008 по 2020 год.

Что касается завода Volkswagen в Калуге, то, по неофициальным данным, на нем будут производиться автомобили премиального китайского бренда Exeed. Volkswagen и его дочерние компании сократили свою деятельность в России с весны прошлого года, и в настоящее время они импортируют автомобили из Китая по схеме параллельного импорта. Однако продажи значительно сократились: в марте в России было продано всего около 700 новых автомобилей Volkswagen.

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