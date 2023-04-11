Первый EV от Alfa Romeo, как сообщается, будет выпущен в 2024 году в виде небольшого кроссовера

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Согласно недавнему сообщению, Alfa Romeo планирует запустить свой первый серийный электромобиль в 2024 году. Подробности о предстоящем электромобиле пока не разглашаются, но предполагается, что это будет небольшой кроссовер начального уровня, который разделит свою платформу с Jeep Avenger.

Этот компактный, похожий на хэтчбек Jeep предназначен в основном для городских дорог и уже базируется на платформе нескольких автомобилей Stellantis.

Журнал Autocar предполагает, что электромобиль Alfa Romeo будет заимствовать черты дизайна у предыдущих моделей, таких как оригинальная Giulietta 1954 года. В докладе также утверждается, что новый электромобиль может быть назван Brennero, по имени горного перевала в Италии.

Alfa Romeo Brennero будет оснащен передним электромотором мощностью 154 лошадиные силы и крутящим моментом 192 фунт-фут, который будет приводить в движение передние колеса.

Электромотор разделит некоторые компоненты трансмиссии с Jeep Avenger. В настоящее время субкомпактный Avenger оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 54 киловатт-часа, который обеспечивает расчетный запас хода в 250 миль по циклу WLTP, используемому в Европе.

Дебют Alfa Romeo Brennero состоится в июне 2024 года. Те, кто заинтересован в электрическом кроссовере Alfa Romeo, могут дождаться слухов о втором поколении Stelvio, который, как ожидается, будет выпущен в 2026 году.

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