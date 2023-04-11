AEV Prospector XL Tray Bed получает новый тираж; будет выпущено только 10 штук

В 2013 году компания American Expedition Vehicles (AEV) представила на выставке SEMA проект пикапа Ram, который первоначально назывался Ram Concept.

Это был впечатляющий автомобиль, оснащенный новыми добавками из бывшей Восточной Германии, которые давали ему вдвое больше обычного предтренировочного толчка. В итоге концепт превратился в AEV Prospector, доступный в двух вариантах: Prospector на 37-дюймовых шинах и Prospector XL на 40-дюймовых шинах.

Первый доступен для публики с 2015 года в виде четырехдверного пикапа, а второй, созданный для мегаломанского техасца и предназначенный для австралийской глубинки, выпускается небольшими партиями.

Компания AEV объявила о выпуске десяти (10!) экземпляров Prospector XL Tray Bed, которые, как ожидается, будут быстро распроданы. Если бы не одержимость американцев четырехдверными пикапами, мы думаем, что эти модели были бы распроданы за десять секунд после объявления.

Prospector — это комплексная комплектация на базе пикапа Ram 2500 или 3500 с двигателем Cummins. В стандартный комплект входит 3,0-дюймовая подвеска DualSport от AEV, крылья Highmark и 17-дюймовые колеса Katla, обутые в 40-дюймовую резину BFG.

Также в комплектацию входит модернизированный гидроусилитель руля, 16,5-тысячефунтовая лебедка Warn с синтетическим тросом в переднем бампере AEV и светодиодное освещение за кабиной, благодаря которому содержимое алюминиевого поддона видно круглосуточно.

Выхлопная труба с высоким клиренсом скрывается под алюминиевым поддоном, а в задний бампер, изготовленный на заказ, вмонтирована еще пара светодиодов. На случай, если водителю удастся задеть ходовую часть автомобиля, интеркулер защищен противоскользящей пластиной.

Стартовая цена этого пакета составляет $29 977, а при использовании шасси серии 2500 она возрастает до $90 000.

Это неплохо, учитывая репутацию AEV и текущие цены на грузовики. На фотографии грузовика-героя показано несколько опций, таких как защитный щиток, комплект передних фар, шноркель, вертикальное крепление для полноразмерной запаски и брызговики, которые стоят дополнительно.

В боковом меню предлагаются другие дополнения, такие как крышки диффа для дополнительной защиты ходовой части, амортизаторы AEV/Bilstein 8100 reservoir, пакет окраски, доступный в пользовательских цветах с подобранными по цвету колесами, выдвижные боковые ступеньки, бортовая пневматическая система ARB и 41-дюймовые шины, если вы хотите сплавать на Амазонку, а не ехать на ней. Выдвижные боковые ступеньки, которые мы считаем необходимыми, также являются опцией.

Неизвестно, сколько осталось таких автомобилей, если они вообще остались. Заинтересованные лица могут связаться с AEV напрямую. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем изучении Prospector XL Tray Bed, AEV предлагает инструмент Build & Price на своем сайте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

P5773- 2018 Ram 2500 Prospector XL Tray Bed!