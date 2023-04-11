США предлагают снизить рейтинги пробега электромобилей

Министерство энергетики США (DOE) выдвинуло предложение снизить показатели пробега для электромобилей (EV), чтобы соответствовать государственным нормам экономии топлива. Этот шаг может заставить автопроизводителей продавать больше автомобилей с низким уровнем выбросов или улучшить свои обычные модели.

Министерство энергетики намерено пересмотреть способ расчета рейтинга экономии топлива, эквивалентного нефти, для электромобилей и подключаемых электрических гибридов для использования в программе средней корпоративной экономии топлива (CAFE) Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Текущая система не обновлялась более 20 лет.

В предлагаемом постановлении DOE говорится, что хотя поощрение внедрения EV может снизить потребление нефти, предоставление слишком больших кредитов для этого внедрения может привести к увеличению чистого потребления нефти, поскольку это позволяет снизить экономию топлива среди обычных автомобилей, которые составляют большинство продаваемых автомобилей.

Показатели эквивалента миль на галлон (MPGe) определяются с использованием значений для национальной электроэнергии, эффективности производства и распределения нефти, а также моделей вождения.

Экологические группы отмечают, что рейтинги экономии топлива для EV намного выше для определения соответствия CAFE, чем те, которые указаны на правительственном сайте для потребителей.

Альянс автомобильных инноваций, представляющий интересы крупнейших автопроизводителей, предупредил в прошлом году, что снижение значений может иметь далеко идущие последствия и будет препятствовать внедрению EV.

Группа заявила, что неясно, как предложенный расчет Министерства энергетики будет включен в будущие стандарты CAFE.

Совет по защите природных ресурсов и Sierra Club подали петицию за изменение в 2021 году, утверждая, что слишком высокие значения вмененной топливной экономичности для EV означают, что относительно небольшое количество EV математически гарантирует соответствие стандартам без значимого улучшения реальной средней топливной экономичности всего автопарка автопроизводителей. Компания Tesla поддержала петицию экологических групп.

Согласно предложенному Министерством энергетики расчету, Volkswagen ID.4 EV с текущим показателем 380,6 MPGe по CAFE получит 107,4 MPGe, в то время как Ford F-150 EV упадет с 237,1 до 67,1 MPGe, а подключаемый гибрид Chrysler Pacifica — с 88,2 до 59,5 MPGe.

Ожидается, что в среду Агентство по охране окружающей среды предложит новые правила, призванные стимулировать масштабное сокращение выбросов автомобилей, что подтолкнет автопроизводителей к значительному увеличению продаж электромобилей.

Ожидается, что сокращение выбросов загрязняющих веществ с 2027 по 2032 модельный год приведет к тому, что к 2030 году не менее половины парка новых автомобилей в США будут электрическими или подключаемыми гибридами, что соответствует цели, поставленной президентом Джо Байденом в 2021 году.

Ожидается, что NHTSA также вскоре предложит новые жесткие требования CAFE. В 2022 году NHTSA резко повысило стандарты CAFE для автомобилей, отменив отказ бывшего президента Дональда Трампа.

Автопроизводители покупают кредиты или платят штрафы, если они не могут выполнить требования CAFE. Компания Stellantis, ранее известная как Fiat Chrysler, выплатила 152,3 млн долларов США в виде штрафов за 2016 и 2017 годы по стандартам CAFE, и ей грозят дополнительные гражданские штрафы. В 2022 году NHTSA более чем в два раза увеличит штрафы CAFE.

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