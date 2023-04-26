Илон Маск уверен, что Уоррен Баффет должен быть министром финансов США

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Если бы Илон Маск хотел, то министром финансов США был бы не кто иной, как предприниматель Уоррен Баффет, а Джанет Йеллен осталась бы без работы. Миллиардера, генерального директора Tesla, спросили в Twitter* о его предпочтениях в отношении финансов федерального правительства.

Он выбрал 92-летнюю икону инвестирования, возглавляющую холдинговую компанию Berkshire Hathaway, и заявил, что мог бы выполнять эту работу, затрачивая менее часа времени в неделю.

Маск считает, что любой успешный инвестор с большим послужным списком мог бы преуспеть в этой работе, поскольку это, по сути, управление фондами в масштабах страны.

Комментарии Маска последовали за явным пренебрежением Йеллен к потенциальному увеличению долговой нагрузки на Америку.

Она заявила, что долг страны может вырасти примерно с 32 триллионов долларов сегодня до более чем 50 триллионов долларов в течение следующего десятилетия без особых проблем при условии, что реальная чистая процентная стоимость долга останется низкой, а правительство будет проводить устойчивую фискальную политику.

Баффетт, который намерен возглавлять Berkshire столько, сколько сможет, ранее уже выражал заинтересованность в том, чтобы занять пост в кабинете министров.

Однажды он сказал, что с удовольствием стал бы министром финансов, если бы знал, что сможет продолжать привлекать деньги по отрицательным процентным ставкам. Маск ранее критиковал Баффета и его партнера Чарли Мунгера за то, что они отказались от возможности инвестировать в Tesla в 2008 году.

Несмотря на разногласия, Маск признает опыт Баффета в оценке бизнеса и проницательных инвестициях. Баффетт, в свою очередь, похвалил Маска за то, что он смог увеличить масштабы Tesla, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны старых производителей.

Он считает, что успех Илона в борьбе с General Motors, Ford, Toyota и другими компаниями с помощью его инновационных идей просто поразителен.

Восхищение Маска инвестиционной хваткой Баффета не ново, и его предложение о том, что легендарный инвестор должен стать министром финансов, вовсе не удивительно. Хотя у них могут быть разногласия, оба миллиардера признают сильные стороны друг друга в различных областях.

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